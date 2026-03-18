雑誌「ハルメク」などのマーケティングやリサーチのコンサルティングを通じて、５０代以上のインサイトを日々探求する「ハルメク 生きかた上手研究所」は、５０歳以上の女性（事前調査５２４人、本調査４９８人）へのアンケート結果をもとにした「５０歳からのハルメク世代に聞く なんでもランキング」を公開、「卒業したいこと」をテーマにした結果を１８日、発表した。

「卒業したいこと」の全体１位は「モノを増やす・ため込むこと」。６０代、７０代以上で１位、５０代で２位だった。理由の１位は「これからの人生で無駄なことに時間を使いたくないから」、２位は「健康で快適な生活を送りたいから」、３位は「心の重荷を軽くしたいから」。

全体２位は「不調や持病（肩こりや腰痛含む）」。５０代で１位、６０代で２位、７０代以上では３位で、年代が若いほどランキングが上位だった。卒業したい理由の１位は「健康で快適な生活を送りたいから」、２位は「疲れるから」、３位は「自分をコントロールできるようになりたいから」。

全体３位は「義理での付き合い」。卒業したい理由の１位は「煩わしい人間関係から解放されたいから」、２位は「ほどほどでいい、無理をしないでいいと思い始めたから」、３位は「疲れるから」。

このほか、ランキング外を含めた結果では、「他人との比較」「年中行事・贈り物の慣習」「ダイエット」などの例が挙がっている。