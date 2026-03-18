安田成美「丁度メロンが入る」サイズの手編みバッグ公開「色合いが可愛い」「売り物かと」の声
【モデルプレス＝2026/03/18】女優の安田成美が3月17日、自身のInstagramを更新。手編みの作品を公開し、注目を集めている。
【写真】59歳女優「色合いが可愛い」“プロ級”手編みの巾着バッグ公開
安田は赤いドアの前で、黒のタートルネック姿で巾着バッグを肩から下げている自身のショットを公開。「やっと出来たー」と手編みであることをつづり「丁度メロンが入る！」とバッグの大きさを報告した。実際にメロンを入れているおちゃめなショットも披露している。
この投稿に「バッグを持つ成美さんの笑顔が素敵」「色合いが可愛い」「メロン入れってオシャレ」「売り物かと思いました」「プロ並」「春を感じる色使い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】59歳女優「色合いが可愛い」“プロ級”手編みの巾着バッグ公開
◆安田成美、手作りニットバッグを公開
安田は赤いドアの前で、黒のタートルネック姿で巾着バッグを肩から下げている自身のショットを公開。「やっと出来たー」と手編みであることをつづり「丁度メロンが入る！」とバッグの大きさを報告した。実際にメロンを入れているおちゃめなショットも披露している。
◆安田成美の投稿に反響
この投稿に「バッグを持つ成美さんの笑顔が素敵」「色合いが可愛い」「メロン入れってオシャレ」「売り物かと思いました」「プロ並」「春を感じる色使い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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