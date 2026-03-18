鹿児島銀行が「PayPay」へのリアルタイムチャージ対応開始

鹿児島銀行は、普通預金口座から「PayPay」へ、即時にチャージできるサービスを始めたと発表しました。

鹿児島銀行の普通預金口座から、キャッシュレス決済サービス「PayPay」へのリアルタイムチャージが、きょう3月18日（水）午前10時からできるようになりました。

利用するには、PayPayのチャージ画面で「銀行を追加する」から鹿児島銀行を選択し、自分の口座を登録する必要があります。

PayPayへの新規口座登録の際には、事前にPayPayアプリでの本人確認手続きが必要になります。

PayPayは3月時点の累計登録者数が7,300万人を超える国内最大規模のキャッシュレス決済サービスです。

大型チェーン店から中小規模の店舗、自動販売機、タクシー、オンラインサービス、公共料金の請求書払などに対応しています。

鹿児島銀行は、「お客様からのニーズに応えたいとサービスを開始した。自社のキャッシュレスアプリ『Payどん』と一緒に、鹿児島でのキャッシュレス普及につなげたい」としています。

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