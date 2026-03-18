【北欧通貨】ノルウェークローネもスウェーデンクローナ同様に今週は調整目立つ＝ノルウェークローネ



イラン情勢を警戒したドル買いに先週末に9.77台まで上昇、週明けも朝の9.78台を付けるなどドル高傾向が見られたが、その後ドル全般の上昇一服などもあって調整売りが目立ち、昨日もドル売りクローネ買いが優勢となって9.58前後での推移となっている。

対円でもクローネ買いが目立ち、先週末の16円31銭台から16円60銭前後を付けた。北海原油を有し、欧州通数の産油国であるだけに、クローネ買いが入りやすいという地合いも意識されている。



USDNOK 9.5811 NOKJPY 16.592

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