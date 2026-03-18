テクニカルポイント ドル円 目先のポイントは10日線の158.62 テクニカルポイント ドル円 目先のポイントは10日線の158.62

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テクニカルポイント ドル円 目先のポイントは10日線の158.62



160.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

160.20 エンベロープ1%上限（10日間）

158.97 現値

158.62 10日移動平均

158.52 一目均衡表・転換線

157.25 21日移動平均

157.03 エンベロープ1%下限（10日間）

156.07 100日移動平均

156.01 一目均衡表・基準線

155.78 一目均衡表・雲（上限）

155.47 一目均衡表・雲（下限）

154.10 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

152.00 200日移動平均



今日の安値は158.80円まで。その下158.62に10日線が控えている。

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