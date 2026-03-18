テクニカルポイント ドル円 目先のポイントは10日線の158.62
テクニカルポイント ドル円 目先のポイントは10日線の158.62
160.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.20 エンベロープ1%上限（10日間）
158.97 現値
158.62 10日移動平均
158.52 一目均衡表・転換線
157.25 21日移動平均
157.03 エンベロープ1%下限（10日間）
156.07 100日移動平均
156.01 一目均衡表・基準線
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.47 一目均衡表・雲（下限）
154.10 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.00 200日移動平均
今日の安値は158.80円まで。その下158.62に10日線が控えている。
160.41 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
160.20 エンベロープ1%上限（10日間）
158.97 現値
158.62 10日移動平均
158.52 一目均衡表・転換線
157.25 21日移動平均
157.03 エンベロープ1%下限（10日間）
156.07 100日移動平均
156.01 一目均衡表・基準線
155.78 一目均衡表・雲（上限）
155.47 一目均衡表・雲（下限）
154.10 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
152.00 200日移動平均
今日の安値は158.80円まで。その下158.62に10日線が控えている。