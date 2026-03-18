テクニカルポイント ドル円　目先のポイントは10日線の158.62

160.41　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
160.20　エンベロープ1%上限（10日間）
158.97　現値
158.62　10日移動平均
158.52　一目均衡表・転換線
157.25　21日移動平均
157.03　エンベロープ1%下限（10日間）
156.07　100日移動平均
156.01　一目均衡表・基準線
155.78　一目均衡表・雲（上限）
155.47　一目均衡表・雲（下限）
154.10　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
152.00　200日移動平均

今日の安値は158.80円まで。その下158.62に10日線が控えている。