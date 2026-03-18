第98回選抜高校野球大会は18日、翌日に開幕を控えて開会式リハーサルを甲子園で行った。高校野球は今春から指名打者制度（DH制）が導入され、選抜では初めて甲子園でDH制が採用される。

リハーサル開始前にはネット裏で1回戦対戦校による監督対談が行われた。

大会第2日第3試合で智弁学園（奈良）と初戦を戦う花巻東（岩手）の佐々木洋監督は「赤間、萬谷がピッチャーの主力でバッティングも良いので、今のところ使わない可能性があるかなと思っています。今まで本当に“DHを使いたいな”とずっと思っていましたが、今年に限ってはピッチャーのバッティングが良いので使わないかなと思っています。やはりちょっと再登板（先発投手と指名打者を兼ねる“大谷ルール”では先発投手が再登板できない）のこともあります」と見据えた。

エースだった佐野日大（栃木）時代に甲子園出場を果たし、阪神でプレーした佐野日大の麦倉洋一監督は「私はもう守備しか考えていません。守備側からするとDHは得意じゃないですね。4番でピッチャーというのは最近はなかなかいないと思います。そういう人たちがいない分、ワンアウトを取れる場所が1個ゲームの中であったと思うんです。（残りアウトの）24個をどうやってとるかをまず考える。DHになると（打線は切れ目無く）つながってくる。だからちょっと苦手だなという意識をあります」と語った。