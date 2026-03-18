WBC決勝アメリカvsベネズエラ　ベネズエラが接戦を制しアメリカを破り初優勝　アメリカは2大会連続の準優勝

◇ワールドベースボールクラシック 決勝 アメリカ2ーベネズエラ3（18日日本時間午前9時試合開始、アメリカ・マイアミ ローンデポ・パーク）

マイアミで17日（日本時間18日）にWBCの決勝、アメリカ対ベネズエラの試合が行われ、準々決勝で日本・侍ジャパンを破ったベネズエラが3−2でアメリカに勝利し、WBC王者に輝いた。ベネズエラの優勝は6大会目で初めて。

先発ピッチャーはアメリカがN.マクリーン、ベネズエラがE.ロドリゲス。

3回表、ベネズエラは先頭の8番S.ペレスがライト前ヒットで出塁、1アウトの後、1番アクーニャJr.がフォアボールでランナー1，2塁とチャンスを広げた。

さらにマクリーンの暴投で2，3塁で迎えた2番M.ガルシアが2−2からセンターへの犠牲フライ。3塁ランナーが還り、ベネズエラが1−0と先制した。

5回表、ベネズエラは先頭の7番W.アブレイユがバックスクリーンにソロホームランを放ち、2−0 とリードを広げた。

ベネズエラは5回裏から自慢のリリーフ陣で継投に入り、アメリカの反撃を抑えるも、

8回裏、アメリカは2アウトから1番B.ウィットJr.がフォアボールで出塁した後、

続く2番B.ハーバーがセンターへ2ランホームランを放ち、2−2の同点に追いついた。

9回表、ベネズエラは先頭の3番L.アラエスがフォアボールで出塁。

代走のJ.サノハが盗塁に成功し、4番E.スアレスがフルカウントから、センターへのタイムリーツーベースで、3−2と再びリードした。

9回裏、アメリカは先頭の4番K.シュワーバーが空振り三振、続く代打のG.ヘンダーソンもサードフライに倒れ、2アウトで迎えた6番R.アンソニーが空振り三振で三者凡退、

ベネズエラが3−2でWBC初優勝を果たした。

A.ジャッジら有名選手が集まったスター軍団のアメリカは2大会連続の準優勝に終わった。