歌手の工藤静香さんが、自身のインスタグラムを更新。愛犬たちの愛くるしい姿を収めた画像や動画を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 愛犬たちの画像を一挙公開 「私の癒し」「割とベタベタで可愛い すっかり沼」



工藤さんはハートの絵文字を添え「私の癒し」と題して投稿。「気まぐれツンデレ ビジュ」と紹介し、愛犬たちとの日常を披露しています。





ぬいぐるみを抱いて横になる姿には「ルンちゃんのお気に入りのぬいぐるみを取って喜んでいるところ」と投稿。





愛犬が上目遣いで見つめる様子には「相変わらず、気が向いた時だけ寄ってくる」とコメント。





愛犬を抱く画像には「でも、割とベタベタで可愛い」と綴っています。





さらに、愛犬に顔を寄せた画像では「すっかり沼」と、癒やされる思いを吐露しました。





また、車内で撮影されたと思われる動画も公開されており、「ダイナマイトボディーのアムは、眠いのに外を見たくて頑張っていたが、寝落ちた時の動画」と紹介。





続く動画でも「窓は見たいけど、眠気に負けたアム」などと、眠気と戦う愛犬の様子をユーモラスに伝えています。





ファンからは「可愛いすぎるー」「私も癒されました」「しーちゃんの笑顔の源ですね」といった温かい反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】