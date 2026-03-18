◇第6回WBC決勝ラウンド 決勝 ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日 ローンデポ・パーク）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、米国との決勝を3―2で制して初優勝を飾った。ベネズエラは日本、ドミニカ共和国、米国に続いて4カ国目で、南米初の優勝チームとなった。

「1番・右翼」で出場したアクーニャはロナルド・アクーニャ外野手（28＝ブレーブス）は試合後にNetflix（ネットフリックス）のインタビューに答え、「凄い意味がある。ベネズエラは一度も優勝したことがなかったので。自分の人生にとって最も意味のあること。それはベネズエラにとっても同じだと思う。満足、その一言に尽きる」と喜びをかみしめた。

今大会は1次ラウンドからリードオフマンとして打線をけん引。決勝トーナメントでも準々決勝の日本戦で初回先頭打者本塁打を放った。

この日も初回、先頭で初球を中前打してチームを勢いづけた。大会通算10得点は2006年の第1回大会で日本の松中信彦がマークした大会記録の11得点に後「１」に迫る活躍だった。