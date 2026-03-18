今回は、実の父親に残酷な事実を伝えられたエピソードを紹介します。

仕事が多忙は嘘だった…

「私の父は社長で、私は父の会社で働いています。私は数年前、同僚の社員と結婚しましたが、夫は『仕事が忙しい』と言ってほとんど帰宅せず、結婚後一緒に暮らしたのはほんのわずかな期間です。

そんなある日、父が心筋梗塞で倒れました。病院に駆けつけると、父に『俺の跡をついで社長になってほしい』と言われました。さらに父は『娘を裏切るような男に、会社を譲りたくない』とも伝えられたのですが、どうやら夫は社員の女性と不倫していて、半同棲状態のようなんです。

父親に言われてやっとそのことを知り、自分が情けなくなりました。父には『早くあの男と離婚した方がいい』とも忠告されましたが、どうしたらいいか困っています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年5月）

▽ 夫が、社長の娘であるこの女性と結婚したのは、跡を継ぎ社長になるためだけだったと、後で知ったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。