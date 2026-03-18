16歳GKが欧州CL先発の可能性、バイエルン指揮官が言及「もし彼が明日出場するならば…」
GK陣に離脱者が続出しているバイエルン。16歳のGKレオナルド・プレスコットがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)デビューを果たす可能性がある。英『BBC』が伝えた。
バイエルンでは、6日のリーグ戦で負傷した守護神のGKマヌエル・ノイアーが肉離れで離脱。さらに10日の欧州CLでGKヨナス・ウルビッヒが脳震盪、14日のリーグ戦でGKスベン・ウルライヒが右内転筋損傷を負い、セカンドチームが主戦場の19歳GKレオン・クラナクが肉離れと、4人のGKが離脱中の異常事態に見舞われている。
異常事態が発生する中で、18日には欧州CL決勝トーナメント1回戦第2戦アタランタ戦を迎える。アタランタ戦の前日会見に出席したビンセント・コンパニ監督は、「ヨナスは今日通常通りトレーニングを行った。明日の判断は医学的な判断に基づくが、すべてが順調に進めばヨナスがゴールを守るだろう。そうでなければ別の解決策を見つけなければならない」と語ったように、脳震盪から回復すればウルビッヒが起用されることとなる。
しかし、ウルビッヒが脳震盪から回復しない場合はセカンドチームに所属する19歳GKヤニス・バートル、もしくはU-19に所属する16歳のプレスコットにゴールマウスを託すこととなる。コンパニ監督はプレスコットに言及しており、「彼はとても落ち着いているよ」と語った。
「プレスコットはとても落ち着いているし、我々スタッフも落ち着いている。もし彼が明日出場するならば、我々は全面的に彼をサポートするし、全員が彼を助けるだろう。若い選手に主役を強制するようなことは決してない。明日、何が起ころうとも、我々は彼を全面的に信頼している」
なお、アタランタのホームで開催された第1戦でバイエルンは6-1で大勝しており、大きなアドバンテージを得ている。
バイエルンでは、6日のリーグ戦で負傷した守護神のGKマヌエル・ノイアーが肉離れで離脱。さらに10日の欧州CLでGKヨナス・ウルビッヒが脳震盪、14日のリーグ戦でGKスベン・ウルライヒが右内転筋損傷を負い、セカンドチームが主戦場の19歳GKレオン・クラナクが肉離れと、4人のGKが離脱中の異常事態に見舞われている。
しかし、ウルビッヒが脳震盪から回復しない場合はセカンドチームに所属する19歳GKヤニス・バートル、もしくはU-19に所属する16歳のプレスコットにゴールマウスを託すこととなる。コンパニ監督はプレスコットに言及しており、「彼はとても落ち着いているよ」と語った。
「プレスコットはとても落ち着いているし、我々スタッフも落ち着いている。もし彼が明日出場するならば、我々は全面的に彼をサポートするし、全員が彼を助けるだろう。若い選手に主役を強制するようなことは決してない。明日、何が起ころうとも、我々は彼を全面的に信頼している」
なお、アタランタのホームで開催された第1戦でバイエルンは6-1で大勝しており、大きなアドバンテージを得ている。