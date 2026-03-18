竹内涼真が主演を務めたヒューマンラブミステリー『再会～Silent Truth～』の最終話が3月17日に放送された。竹内が自身のInstagramでキャストとのオフショットを公開し、注目を集めている。

【画像＆動画】竹内涼真・井上真央・瀬戸康史・渡辺大知の仲良しショット＆メイキング／クランクアップショット 他

■竹内涼真「最後まで観てくださったみなさんありがとうございました」

竹内は「最後まで観てくださったみなさんありがとうございました。そして素晴らしい監督 キャスト スタッフのみんなに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう」とコメントし、作品への思いをつづった。

公開された写真では、竹内、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知が海辺を背景に肩を組んで笑顔を見せており、撮影を通して築かれた関係性が伝わる和やかなショットが収められている（1～3枚目）。

さらに、竹内と三浦綺羅の2ショットや、笑顔を見せる北香那のソロカット、遠くを見つめる竹内の横顔ショットなども公開され、最終回を終えたばかりの余韻を感じさせる内容となっている。

またドラマ公式SNSでは、肩組みショットのメイキング映像も公開され、和気あいあいとした撮影の裏側にも注目が集まった。

SNSでは「最高だった」「すでにロス」「泣ける」「真央ちゃんかわいい」「感動をありがとう」「美男美女」「仲の良さが伝わる」といった声が寄せられている。

■竹内涼真＆瀬戸康史＆渡辺大知の腕組みショット

■メインキャストのクランクアップショット