＜18日（水）の天気＞

西から低気圧や前線が近づいて、九州や中国・四国で雨が降っています。東日本や北日本ではまだ高気圧の圏内で、日差しの届いているところが多くなっています。午後は低気圧や前線の東進に伴い、雨の範囲が広がる見込みです。昼過ぎには近畿、夕方には東海や北陸、夜には関東や東北でも雨の降り出すところがありそうです。くもりや雨でも気温は高めのところが多く、夜の冷え込みも弱いでしょう。

＜予想最高気温（前日差）＞

札幌 7℃（＋1）

仙台 11℃（-3）

新潟 13℃（＋2）

東京 17℃（＋1）

名古屋 17℃（-1）

大阪 16℃（-1）

鳥取 16℃（＋1）

高知 15℃（-4）

福岡 16℃（-1）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

19日（木）朝までには雨のやむところが多く、次第に晴れてくるでしょう。20日（金・春分の日）は晴れて行楽日和。21日（土）・22日（日）もお出かけできますが、太平洋側で雲が多く、九州や四国でにわか雨がありそうです。天気にかかわらず暖かさが続く見込みです。沖縄は22日（日）にかけて、ぐずついた天気が続くでしょう。

■北日本・東日本19日（木）朝にかけて、関東や東海で本降りの雨になりそうです。日中はやむところが多いですので、傘の置き忘れに気をつけてください。一方、北日本や北陸では別の低気圧が近づくため、次第に雨や雪が降るでしょう。北海道を中心に21日（土）にかけて断続的に雪が強まる見込みです。関東や東海では3連休は晴れたり曇ったりで、お出かけにはまずまずの天気。暖かく過ごしやすくなりますが、引き続き花粉対策が必要です。