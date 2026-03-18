あすで開幕まで1年…「横浜グリーンエクスポ」記念チケット販売へ　トゥンクトゥンクが最新メッセージ

「NEXT万博」として注目されている「GREEN×EXPO 2027」が、19日で開幕までちょうど1年です。

あの“次なる人気者”から最新メッセージが届きました。

トゥンクトゥンク：

お花をじーっと見つめてみたら地球の気持ちがわかってくるかも。

新たに公開されたのは、2027年に横浜市で開催予定の「GREEN×EXPO 2027」、通称「横浜グリーンエクスポ」の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」の動画です。

2025年10月に閉幕した大阪・関西万博。

「花博」は「NEXT万博」として期待されていて、19日で開幕まで1年となり、いよいよ「横浜グリーンエクスポ」の入場チケットの前売り販売がはじまります。

そのチケットにはトゥンクトゥンクも描かれています。

チケットは「GREEN×EXPO 2027」のチケットサイトなどから購入可能とのことです。

さらに会場にまつわる最新情報も入ってきました。

神奈川県では持続可能な社会の実現を目指して、資源の循環利用を推進するため、県出展エリアの屋外庭園の花壇やデッキに「大屋根リング」の木材を再活用するそうです。

公式チケットサイトでは、記念に手元に残る特別なチケットも販売予定だということです。