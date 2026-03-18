梨花、美尻あらわなレオタード姿でストレッチ 洗練された美ボディに反響「しなやかすぎて見惚れます」「うっ美しい…」
モデルでタレントの梨花（52）が17日、自身のインスタグラムを更新。レオタード姿でストレッチする様子を公開した。
【動画】「見惚れます」美尻あらわなレオタード姿でストレッチする梨花
梨花は動画で、鏡越しに自撮りしながらストレッチを行う姿を披露。しなやかに身体を伸ばす様子や、柔軟性の高さがうかがえるポーズを見せており、ナチュラルな表情も印象的な内容となっている。
投稿では、床に座ってリラックスした様子から、脚を大きく上げるストレッチまで一連の動きを公開。無駄のない引き締まったスタイルと、洗練された雰囲気が際立っていた。
コメント欄には「えー 待って待って待って！美しすぎて」「うっ美しい…」「本当に綺麗」「しなやかすぎて見惚れます」「バレエダンサーの様です」などの声が寄せられている。
【動画】「見惚れます」美尻あらわなレオタード姿でストレッチする梨花
梨花は動画で、鏡越しに自撮りしながらストレッチを行う姿を披露。しなやかに身体を伸ばす様子や、柔軟性の高さがうかがえるポーズを見せており、ナチュラルな表情も印象的な内容となっている。
投稿では、床に座ってリラックスした様子から、脚を大きく上げるストレッチまで一連の動きを公開。無駄のない引き締まったスタイルと、洗練された雰囲気が際立っていた。
コメント欄には「えー 待って待って待って！美しすぎて」「うっ美しい…」「本当に綺麗」「しなやかすぎて見惚れます」「バレエダンサーの様です」などの声が寄せられている。