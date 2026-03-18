女優かたせ梨乃（68）が17日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。MCの伊集院光にゲスト出演を驚かれた。

かたせは同局系「あさこ・梨乃の5万円旅」の番宣のため出演した。冒頭で伊集院は「どちらかなってことだけど“あちら”だと思ってたら、『えっ？』っていう」とゲストに驚いたことを明かし、佐久間宣行氏も「『この番宣です』って聞いて、今日の今日まで、芸人さんの方だと思ってましたよ」と共感した。

伊集院は「『年齢的には大変じゃないの？』ぐらいの話をしようと思ってましたよ？」といとうあさことのプランを練っていたことを明かした。

テレビ東京中根舞美アナウンサーが「今日のゲストはかたせ梨乃さんです！」と紹介し、スタジオは笑いに包まれた。

伊集院は「お呼びしておいてなんですけど、なんで引き受けてくれたんですか？」と笑い、かたせは「楽しそうだから」と笑顔で答えた。

かたせが出演する番組は、かたせといとうがゲストと共に予算5万5千円でロケを行う旅番組。かたせは登場即「本当は5万円なんですけど、5万円だとあまりにもホテル代から、宿泊費から、無理なんですよ、3人で。消費税の分を5000円お願いして、ここ2回だけ…」と番組事情を説明した。

佐久間氏は「いきなり番組のクレームから」と笑った。