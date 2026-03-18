増田康宏八段先勝！第51期棋王戦五番勝負の観戦記「貫き通したテーマ」 『将棋世界2026年４月号』より

増田康宏八段先勝！第51期棋王戦五番勝負の観戦記「貫き通したテーマ」 『将棋世界2026年４月号』より