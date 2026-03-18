『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて……」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて……」』

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて……」』

澄田綾乃は、1999年山口県生まれ。“令和最強のメリハリボディ”と呼ばれ、各誌グラビアで活躍。俳優としてドラマ『不適切にもほどがある！』に出演。写真集『幻愛』（ワン・パブリッシング）が発売中。最新情報は公式X（@AYANO_SUMIDA）、公式インスタグラム（@nonnon112620）で発信している。

本作は、週刊SPA!名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。表紙には、ブルーノランジェリー姿でふんわりとしたバストとすらっとした曲線美が際立つカットを採用。次のページでは、大人なお姉さんを感じる爽やかなフォーマル衣装で、履いていたタイツを脱ぎ捨てる姿を激写。さらにランジェリー風の衣装のまま、荘厳な赤い廊下で妖艶なポージング、階段では、純白のランジェリー姿を披露している。

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて……」』

提供：週刊SPA!編集部 撮影：唐木貴央 ヘアメイク：萩村千紗子 スタイリング：菊地文子

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNPXRSC8/

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