JFRカードとパルコ、ビザ・ワールドワイド・ジャパンは3月13日より、PARCOカードでのApple Pay Visaタッチ決済時にPARCOポイントを付与するサービスを、全国のPARCO館内にて開始している。

PARCO館内でのApple Pay決済にPARCOポイント付与

本サービスは、PARCOカードをApple Payに設定のうえ、PARCO館内でApple Payを使ってVisaのタッチ決済を利用することで、通常のPARCOカード決済と同様にPARCOポイントが付与されるもの。

PARCO館内でのApple Pay決済にPARCOポイント付与

会計時は、スマートフォンをかざして決済するだけ。カードを取り出すことなく、PARCO館内でのショッピングをスムーズにスピーディに楽しむことができる。