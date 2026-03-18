PARCO館内でのApple Pay決済にPARCOポイント付与開始 - JFRカード、パルコ、Visaが連携
JFRカードとパルコ、ビザ・ワールドワイド・ジャパンは3月13日より、PARCOカードでのApple Pay Visaタッチ決済時にPARCOポイントを付与するサービスを、全国のPARCO館内にて開始している。
PARCO館内でのApple Pay決済にPARCOポイント付与
本サービスは、PARCOカードをApple Payに設定のうえ、PARCO館内でApple Payを使ってVisaのタッチ決済を利用することで、通常のPARCOカード決済と同様にPARCOポイントが付与されるもの。
PARCO館内でのApple Pay決済にPARCOポイント付与
会計時は、スマートフォンをかざして決済するだけ。カードを取り出すことなく、PARCO館内でのショッピングをスムーズにスピーディに楽しむことができる。
PARCO館内でのApple Pay決済にPARCOポイント付与
本サービスは、PARCOカードをApple Payに設定のうえ、PARCO館内でApple Payを使ってVisaのタッチ決済を利用することで、通常のPARCOカード決済と同様にPARCOポイントが付与されるもの。
PARCO館内でのApple Pay決済にPARCOポイント付与
会計時は、スマートフォンをかざして決済するだけ。カードを取り出すことなく、PARCO館内でのショッピングをスムーズにスピーディに楽しむことができる。