氷川きよしが、3月30日から始まるアニメ『おじゃる丸』第29シリーズのエンディングテーマを担当することを発表した。

アニメの為に書き下ろされた新曲「旅でござんす おじゃる丸」は、軽快なテンポが印象的な“股旅演歌”だという。旅情と人情味あふれる世界観を明るく描いた楽曲で、作品のユーモラスな雰囲気にも寄り添う、思わず口ずさみたくなる一曲に仕上がっているとのことだ。

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◾️氷川きよし コメント

このたび、アニメ「おじゃる丸」のエンディングテーマ「旅でござんす おじゃる丸」を歌わせていただくことになり、とても光栄に思っています。楽曲はテンポのいい股旅演歌で、おじゃる丸と、町の人たちのにぎやかなやりとりが目に浮かぶような、思わず口ずさみたくなる一曲になっています。おじゃる丸の世界観にもぴったりだと思いますし、歌っていてとても楽しく、自然と心も弾みました。子どもたちはもちろん、大人の皆さんにもどこか懐かしく感じていただけると思います。アニメのエンディングとともに、「旅でござんす おじゃる丸」をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！

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なお、新曲「旅でござんす おじゃる丸」は3月31日0時に配信リリースが決定している。

◾️『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. ConcertTour2025〜KIINA’S LAND〜』

2026年3月4日（水）リリース DVD CD 【DVD】COBA-7502-3 ￥8,800（税込）

【CD】COCP-42652-3 ￥4,400（税込） ▼収録内容

1.OPENING

2.龍翔鳳舞

3.星空の秋子

4.きよしのズンドコ節

5.大井追っかけ音次郎

6.浅草人情

7.箱根八里の半次郎

8.一剣

9.白雲の城

10.黒田節

11.三味線旅がらす

12.大江戸出世小唄

13.お江戸のさのさ

14.鼓

15.玄海船歌

16.きよしのソーラン節

17.北の一番船

18.暴れ海峡

19.母

20.ゲゲゲの鬼太郎〜見えんけれどもおるんだよ (Instrumental)

21.Party of Monsters

22.キニシナイ

23.ラ・マスカレイド

24.限界突破×サバイバー

25.白睡蓮

26.BE THE LIGHT

27.WALK

◾️氷川きよし 特別公演

2026年1月31日から4都市の劇場で開催される座長公演！ ◆愛知県 御園座

2026年3月6日（金）〜18日（水） ◆大阪府 新歌舞伎座

2026年4月10日（金）〜19日（日） ◆福岡県 博多座

2026年4月25日（土）〜30日（木）

https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026