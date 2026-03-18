氷川きよしが、3月30日から始まるアニメ『おじゃる丸』第29シリーズのエンディングテーマを担当することを発表した。

アニメの為に書き下ろされた新曲「旅でござんす おじゃる丸」は、軽快なテンポが印象的な“股旅演歌”だという。旅情と人情味あふれる世界観を明るく描いた楽曲で、作品のユーモラスな雰囲気にも寄り添う、思わず口ずさみたくなる一曲に仕上がっているとのことだ。

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◾️氷川きよし コメント
このたび、アニメ「おじゃる丸」のエンディングテーマ「旅でござんす おじゃる丸」を歌わせていただくことになり、とても光栄に思っています。楽曲はテンポのいい股旅演歌で、おじゃる丸と、町の人たちのにぎやかなやりとりが目に浮かぶような、思わず口ずさみたくなる一曲になっています。おじゃる丸の世界観にもぴったりだと思いますし、歌っていてとても楽しく、自然と心も弾みました。子どもたちはもちろん、大人の皆さんにもどこか懐かしく感じていただけると思います。アニメのエンディングとともに、「旅でござんす おじゃる丸」をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！

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なお、新曲「旅でござんす おじゃる丸」は3月31日0時に配信リリースが決定している。

◾️NHKアニメ『おじゃる丸』第29シリーズ
＜Eテレ＞月曜〜木曜
午前8時25分〜8時35分
※3月30日より、毎週月曜〜水曜は、第29シリーズ新作放送。毎週木曜は、第24シリーズの再放送
※放送は変更になる場合があります。
※「NHK ONE」での同時・見逃し配信あり
番組HP：https://www.web.nhk/tv/an/ojaru/pl/series tep M33W1P3PLZ

◾️『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. ConcertTour2025〜KIINA’S LAND〜』
2026年3月4日（水）リリース

DVD
CD

【DVD】COBA-7502-3 ￥8,800（税込）
【CD】COCP-42652-3 ￥4,400（税込）

▼収録内容
1.OPENING
2.龍翔鳳舞
3.星空の秋子
4.きよしのズンドコ節
5.大井追っかけ音次郎
6.浅草人情
7.箱根八里の半次郎
8.一剣
9.白雲の城
10.黒田節
11.三味線旅がらす
12.大江戸出世小唄
13.お江戸のさのさ
14.鼓
15.玄海船歌
16.きよしのソーラン節
17.北の一番船
18.暴れ海峡
19.母
20.ゲゲゲの鬼太郎〜見えんけれどもおるんだよ (Instrumental)
21.Party of Monsters
22.キニシナイ
23.ラ・マスカレイド
24.限界突破×サバイバー
25.白睡蓮
26.BE THE LIGHT
27.WALK

◾️氷川きよし 特別公演
2026年1月31日から4都市の劇場で開催される座長公演！

◆愛知県 御園座
2026年3月6日（金）〜18日（水）

◆大阪府 新歌舞伎座
2026年4月10日（金）〜19日（日）

◆福岡県 博多座
2026年4月25日（土）〜30日（木）
https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026

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