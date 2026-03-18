氷川きよし、アニメ『おじゃる丸』EDテーマ担当決定。「おじゃる丸と、町の人たちのにぎやかなやりとりが目に浮かぶような一曲になっています」
氷川きよしが、3月30日から始まるアニメ『おじゃる丸』第29シリーズのエンディングテーマを担当することを発表した。
アニメの為に書き下ろされた新曲「旅でござんす おじゃる丸」は、軽快なテンポが印象的な“股旅演歌”だという。旅情と人情味あふれる世界観を明るく描いた楽曲で、作品のユーモラスな雰囲気にも寄り添う、思わず口ずさみたくなる一曲に仕上がっているとのことだ。
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◾️氷川きよし コメント
このたび、アニメ「おじゃる丸」のエンディングテーマ「旅でござんす おじゃる丸」を歌わせていただくことになり、とても光栄に思っています。楽曲はテンポのいい股旅演歌で、おじゃる丸と、町の人たちのにぎやかなやりとりが目に浮かぶような、思わず口ずさみたくなる一曲になっています。おじゃる丸の世界観にもぴったりだと思いますし、歌っていてとても楽しく、自然と心も弾みました。子どもたちはもちろん、大人の皆さんにもどこか懐かしく感じていただけると思います。アニメのエンディングとともに、「旅でござんす おじゃる丸」をぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！
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なお、新曲「旅でござんす おじゃる丸」は3月31日0時に配信リリースが決定している。
◾️NHKアニメ『おじゃる丸』第29シリーズ
＜Eテレ＞月曜〜木曜
午前8時25分〜8時35分
※3月30日より、毎週月曜〜水曜は、第29シリーズ新作放送。毎週木曜は、第24シリーズの再放送
※放送は変更になる場合があります。
※「NHK ONE」での同時・見逃し配信あり
番組HP：https://www.web.nhk/tv/an/ojaru/pl/series tep M33W1P3PLZ
◾️『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. ConcertTour2025〜KIINA’S LAND〜』
2026年3月4日（水）リリース
【DVD】COBA-7502-3 ￥8,800（税込）
【CD】COCP-42652-3 ￥4,400（税込）
▼収録内容
1.OPENING
2.龍翔鳳舞
3.星空の秋子
4.きよしのズンドコ節
5.大井追っかけ音次郎
6.浅草人情
7.箱根八里の半次郎
8.一剣
9.白雲の城
10.黒田節
11.三味線旅がらす
12.大江戸出世小唄
13.お江戸のさのさ
14.鼓
15.玄海船歌
16.きよしのソーラン節
17.北の一番船
18.暴れ海峡
19.母
20.ゲゲゲの鬼太郎〜見えんけれどもおるんだよ (Instrumental)
21.Party of Monsters
22.キニシナイ
23.ラ・マスカレイド
24.限界突破×サバイバー
25.白睡蓮
26.BE THE LIGHT
27.WALK
◾️氷川きよし 特別公演
2026年1月31日から4都市の劇場で開催される座長公演！
◆愛知県 御園座
2026年3月6日（金）〜18日（水）
◆大阪府 新歌舞伎座
2026年4月10日（金）〜19日（日）
◆福岡県 博多座
2026年4月25日（土）〜30日（木）
https://kiyoshihikawa.com/feature/gekijo2026
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