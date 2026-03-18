LOVE PSYCHEDELICOが、2026年4月21日にリリースする25周年記念アルバム『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』より、「Free World (Naked New Mix)」を本日配信リリースした。

『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』は、25年のキャリアを通して生み出されてきた多くの楽曲の中から、メンバー・NAOKIが厳選し、自身の手によって、作曲時のイメージにより忠実なサウンドに再ミックス＝“Naked New Mix”した、バンドが当時脳裏に描いていた“本来の、本当の完成形”となった９曲を収録したセルフリミックスアルバムだという

本アルバムより、デビュー当時にリリースされ、バンドを代表する楽曲である「Your Song (Naked New Mix)」「Last Smile (Naked New Mix)」の配信に続き、2001年にシングルとして発売されCMソングにも使用された「Free World (Naked New Mix)」が配信となった。

合わせて、LOVE PSYCHEDELICOのプライベートスタジオ“Golden Grapefruit Recording Studio”で行われた「Free World」におけるNAOKIの作業に密着したドキュメント映像も公開された。

本作はCD、完全生産限定アナログ盤、完全生産限定カセットテープ、配信の4形態でリリースされ、VICTOR ONLINE STOREでは、完全生産限定ボックスセット「LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box」がリリースされる。ボックスセットには、CD、アナログ盤、カセットテープの他に、本作を記念してデザインされたオリジナル半被“LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Happi Coat”が付属する。

なおLOVE PSYCHEDELICOは、全国ツアー＜LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour＞の真っ只中。ほとんどの公演がソールドアウトとなっており 4月9日に東京・NHKホールにて追加公演が決定しているが、東京公演でチケットが手に入るのはこの追加公演のみとなっている。

◾️25周年記念アルバム『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS』

発売日：2026年4月21日（火） CD通常盤 完全生産限定アナログ盤 完全生産限定カセットテープ ▼収録楽曲

1：Free World (Naked New Mix)

2：Your Song (Naked New Mix)

3：Last Smile (Naked New Mix)

4：Hello (Naked New Mix)

5：FLY (Naked New Mix)

6：It’s Ok, I’m Alright (Naked New Mix)

7：Love Is All Around (Naked New Mix)

8：“O” (Naked New Mix)

9：Bye Bye Shadow (Naked New Mix) CD通常盤 /VICL-66126/ ￥3,400（税込）

完全生産限定アナログ盤 /VIJL-60418/ ￥4,950（税込）

完全生産限定カセットテープ /VITL-65862/ ￥3,400（税込） [VICTOR ONLINE STORE限定]

完全生産限定ボックスセット

『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box』

CD＋アナログ盤＋カセットテープ＋グッズ / NZS-1038/ ￥18,700（税込）

・25周年記念アルバム「LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS」

CD＋アナログ盤＋カセットテープ

・本作を記念してデザインされたオリジナル半被

“LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Happi Coat”付属 ▼LOVE PSYCHEDELICO オフィシャルファンクラブ「WE LOVE PSYCHEDELICO」会員限定特典

ボックスセット購入者特典：オリジナルクリアファイル（A4サイズ） ▼『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box』予約者対象特典

25周年記念アルバム「LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS」スペシャル・リスニングイベント

日付：2026年4月5日（日）※開催は、午後帯で2時間程度を予定

会場：東京都内某所

出演：NAOKI（LOVE PSYCHEDELICO）

当選者数：50名

※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。

※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。 予約受付期間：2026年1月14日（水）正午 〜 2026年2月15日（日）23:59

当選者連絡：2026年2月24日（火）以降を予定

詳細：https://victor-store.jp/special/lovepsychedelico2026 ▼予約URL

・『LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS Special Box』

https://victor-store.jp/artist/7860

・CD通常盤

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66126.html

・完全生産限定アナログ盤

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60418.html

・完全生産限定カセットテープ

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65862.html ▼配信情報

2026年1月14日（水）配信

「Your Song (Naked New Mix)」

https://jvcmusic.lnk.to/LovePsychedelico_NakedSongs_YourSong 2026年2月11日（水）配信

「Last Smile (Naked New Mix) 」

https://jvcmusic.lnk.to/LastSmile_NakedNewMix 2026年3月18日（水）配信

「Free World (Naked New Mix)」

https://jvcmusic.lnk.to/FreeWorld_NakedNewMix 2026年4月21日（火）配信

「LOVE PSYCHEDELICO NAKED SONGS」

https://jvcmusic.lnk.to/LovePsychedelico_NakedSongs

◾️＜LOVE PSYCHEDELICO 25th Anniversary Tour＞ 2026年

2月28日（土）東京・江戸川区総合文化センター

3月6日（金）東京・人見記念講堂

3月8日（日）高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)

3月22日（日）札幌・札幌市教育文化会館 大ホール

3月28日（土）広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール

3月29日（日）福岡・国際会議場 メインホール

3月31日（火）静岡・静岡市清水文化会館 マリナート大ホール

4月3日（金）大阪・フェスティバルホール

4月10日（金）仙台・トークネットホール仙台(仙台市民会館) 大ホール

4月17日（金）富山・富山県民会館

4月19日（日）名古屋・岡谷鋼機名古屋公会堂

4月22日（水）東京・LINECUBE SHIBUYA チケット料金：前売 7,700円（税込）

※全席指定 / 未就学児入場不可

詳細：https://lovepsychedelico25th.net/