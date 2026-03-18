◆ＷＢＣ 決勝 米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ベネズエラが初優勝を果たした第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の全日程が終了し、大会の最優秀選手が発表された。ＭＶＰには、Ｍ・ガルシアが輝いた。今大会は２６打数１０安打、打率３割８分５厘、７打点、ＯＰＳ・９７０の好成績を残した。グラウンドで行われたセレモニーで発表されると、球場からは大歓声とともに「ＭＶＰ！ＭＶＰ！ＭＶＰ！」とＭＶＰコールが起こった。

決勝は１７年大会以来２度目の優勝を狙う米国と、初進出で初優勝を期すベネズエラが激突。ベネズエラが両軍無得点の３回にガルシアの中犠飛で先制すると、５回には先頭アブレイユがソロで２点を先取するなど、優位に試合を進めた。だが、ハーパーが８回に起死回生の同点２ラン。直後の９回にはベネズエラがＥ・スアレスが左中間へ勝ち越しの二塁打を放ち、最後は守護神のＤ・パレンシアが３人でピシャリと締め、逃げ切った。

また、ベストナインも発表され、指名打者部門ではドジャース・大谷翔平投手（３１）が２大会連続の選出となった。ベストナインは以下の通り。

▽一塁 アラエス（ベネズエラ）＝打率３割８厘、２本塁打、１０打点

▽二塁 チュラング（米国）＝打率３割６分４厘、５打点

▽三塁 ※ガルシア（ベネズエラ）＝打率３割８分５厘、１本塁打、７打点

▽遊撃 トーバー（ベネズエラ）＝打率４割７分１厘、８安打、２盗塁

▽捕手 ウェルズ（ドミニカ共和国）＝打率２割６分７厘、２本塁打、５打点

▽外野

アンソニー（米国）＝打率２割８分、２本塁打、７打点

タティス（ドミニカ共和国）＝打率４割、２本塁打、１１打点

ノリ（イタリア）＝打率４割、２本塁打、６打点

▽指名打者 大谷翔平（日本）＝打率４割６分２厘、３本塁打、７打点

▽先発

スキーンズ（米国）＝２勝０敗、防御率１・０８、８回１／３、７安打、１四球、９三振

ウェブ（米国）＝２勝０敗、防御率１・０４、８回２／３、５安打、１四球、１１三振

ノラ（イタリア）＝１勝０敗、防御率１・００、９回、８安打、２四球、８三振

※はＭＶＰ

◆マイケル・ガルシア ２０００年３月３日、ベネズエラ生まれ。２０１６年にアマチュアＦＡでロイヤルズと契約。２２年７月１５日のブルージェイズ戦でメジャーデビュー。２３年に三塁の定位置をつかみ、２５年にはオールスターに初選出され打率２割８分６厘、１６本塁打、７４打点、２３盗塁とブレイク。同年にゴールドグラブ賞も獲得した。元ロイヤルズのＡ・エスコバーはいとこにあたり、ロナルド・アクーニャも親戚。１８５センチ、８１キロ。右投右打。