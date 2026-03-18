野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、新しいアーティスト写真と公式サイトを公開した。新曲「LOVE」が、3月19日放送のFM802「UPBEAT!」内でラジオ初オンエアされることも決定した。

「LOVE」は、4月8日にリリースされるMeg Bonusのニューアルバム『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』に収録される新曲だ。野本が高校生のときに初めて作曲した楽曲で、ストリングスとピアノのアレンジが印象的な美しい旋律に乗せて、儚い歌詞をハイトーンボーカルで歌い上げているとのこと。番組には野本が生出演することも決定しているので、ぜひチェックしていただきたい。

さらに、アルバムのリリースを記念してリリース当日の4月8日には、タワーレコード渋谷店6Fにてインストアイベントとしてミニライブとサイン会を実施することも決定している。

◾️2ndアルバム『TO THE YOU(ME) I MET BEFORE』

2026年4月8日（水）リリース

購入：https://MegBonus.lnk.to/TOTHEYOU_ME_IMETBEFORE PCCI-00033 / 3,300円（税込）

※「MERMAID」を含む全10曲を収録予定

※CD購入者先着特典：未発表音源視聴コード付きスマホサイズステッカー ▼収録曲

01.OVERLAP

02.WATERWALTS

03.HORIZON

04.OVER

05.HICCUP

06.STRESS

07.TO THE YOU (ME) I MET BEFORE

08.LOVE

09.YOU

10.MERMAID ▼インストアイベント

2026年4月8日（水）タワーレコード渋谷6F 19:00スタート

内容：ミニライブ＆特典会

対象商品：Meg Bonus『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』

対象店舗：タワーレコード渋谷店、新宿店、池袋店、町田店

※ご予約者様優先で2026年4月7日(火)商品入荷時より、対象店舗にて対象商品をご購入いただきましたお客様に先着で「サイン会参加券」をご購入枚数分お渡しいたします。

※ご予約は店頭・お電話にて承っております。

※既にご予約をお済みのお客様に関しては「サイン会参加券」をご用意いたします。

※本イベントのミニライブはフリー観覧となります。（入場券の配布はございません）

※「サイン会参加券」1枚につきCD1枚にサインをいたします。

※サインはCDジャケットにいたしますので、当日はお求めになったCDを必ずお持ちください。 ▼デジタルシングル「MERMAID」

2026年2月11日（水）リリース

配信：https://MegBonus.lnk.to/MERMAID

◾️＜Meg Bonus “TO THE YOU(ME) I MET BEFORE”＞ 2026年4月29日（水・祝）東京・大手町三井ホール

開場 16:30 / 開演 17:30

全席指定 6,500円（税込／ドリンク代別途）

https://eplus.jp/megbonus/