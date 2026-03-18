◆米大リーグオープン戦 ロイヤルズ―ドジャース（１７日・米アリゾナ州サプライズー＝サプライズスタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１７日（日本時間１８日）、オープン戦の敵地・ロイヤルズ戦に先発し、３回３分の１相当で７１球を投げ、４安打３失点、４四球、５奪三振で、最速は９９・５マイル（約１６０・１キロ）だった。オープン戦防御率は３登板で１３・５０になった。開幕ローテ入りへ課題の残る内容となった。

朗希は「いろいろな実戦での課題は、投げて得るものだと思うので、今の時期にたくさん出て欲しいと思っていますし、その中で点数を取られたりとか、結果的なところはスプリングトレーニング（春季キャンプ）でよかったと思う。シーズン入った時にちゃんといけるように。シーズン通して投げられれば、スプリングトレーニングのことは誰も覚えていないと思うので、そういう風な気持ちでやっていきます」とと前を向いた。

２回までは１安打無失点、１四球だった朗希。３回に１死から３者連続四球と制球を乱して降板した。この時点で４９球を投げて、ストライクは２４球。ストライク率は５０％に届かなかった。制球を乱した理由については「ツーシームを多く投げて、そこでフォームがずれたりとかで、乱してしまったかなと思っています」と分析した。

オープン戦の特別ルールで４回からは再び登板。１死から中前安打を浴びると、続く右打ちのディアスに左翼席へ２ランを浴びた。４回には両足のふくらはぎをつりかけて、ロバーツ監督がマウンドに向かう場面もあった。５回もマウンドに上がったが、先頭打者に左中間フェンス直撃の二塁打を浴びて降板した。

朗希は、オープン戦初登板だった２月２５日（同２６日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で、予定の２回を投げ切ることはできず、１回１／３を３安打２四球３奪三振で３失点。最速は９８・６マイル（約１５８・７キロ）だった。

３日（同４日）の敵地・ガーディアンズ戦では初回に２四球と１安打でいきなり無死満塁のピンチを作られ、満塁弾を被弾。続く打者にも四球を与えて降板。特別ルールで２回から再登板すると、２回からの２イニングをパーフェクトで抑え、２回２安打４失点、３四球２奪三振で、最速は９９・３マイル（約１５９・８キロ）だった。

１０日（同１１日）にはマイナーで練習試合に登板し、７者連続三振を奪うなど、４回１安打無失点９奪三振と圧巻の投球を見せていた。