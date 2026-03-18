◾️17thアルバム『A BAND』

2026年3月18日（水）リリース

購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/A_BAND_PKG

配信予約：https://ohashitrio.lnk.to/aband_pre

[CD＋Blu-ray＋TシャツA（​サイズ​：​L​、カラー：ブラック）]（スマプラ対応）

初回生産限定

品番：RZZB-87200/B 価格：11,220（税込）

[CD＋Blu-ray＋TシャツB（​サイズ​：​M​、カラー：ホワイト）]（スマプラ対応）

初回生産限定

品番：RZZB-87201/B 価格：11,220（税込）

[CD＋DVD]（スマプラ対応）

初回生産限定

品番：RZCB-87202/B 価格：6,820（税込）

[CD＋Blu-ray]（スマプラ対応）

初回生産限定

品番：RZCB-87203/B 価格：6,820（税込）

[CD Only]（スマプラ対応）

品番：RZCB-87204 価格：3,520（税込）

▼収録内容

[CD] ※5形態共通

01.シナリオ

02.スタンダード feat. Hina (スーパー登山部）

03.君とのダンス

04.ひだまりの傘

05.One coin advice

06.Lady Cinema

07.水中のメトロ

08.ドアーズ

09.HONEY (2026)

[DVD / Blu-ray] ※RZCB-87202/B・RZCB-87203/B・RZZB-87200/B・RZZB-87201/B 共通

「ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜」

01.The Music Around Me

02.サーカス小屋

03.Cherry Pie

04.angle

05.赤いフィグ

06.叶わぬ夢

07.スノーマン

08.月の裏の鏡

09.アンジュリア

10.風船メモリー

11.ミルクとシュガー

12.東京ピエロ

13.真夜中のメリーゴーランド

14.Bing Bang

▼店舗別購入特典

・Amazon：メガジャケ（5形態共通絵柄）

・他CDショップ・ECサイト：大判ポストカード

※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

▼先行配信「水中のメトロ」

ttps://ohashitrio.lnk.to/suichunometro