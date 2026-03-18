大橋トリオ、“ロック”をテーマにした17thフルアルバム『A BAND』本日リリース＆初回盤収録のライブ映像ダイジェスト公開
大橋トリオが、“ロック”をテーマとした17枚目のオリジナルフルアルバム『A BAND』を本日リリースした。
10年以上の時を経て再解釈された本作では、エレクトリックギターとピアノを中心に、よりソリッドなロック像を提示しているという。ロックの中にBossa Nova、Funkなど様々な要素が絶妙に練り込まれ、大橋トリオらしい旨味が凝縮されたアルバムに仕上がったとのことだ。12月に先行して配信リリースされた「水中のメトロ」をはじめ、 バンド・スーパー登山部・Hina（Vo）を迎えた「スタンダード feat. Hina (スーパー登山部）」や、15年以上の歳月を経て新たに録り直された「HONEY (2026)」を含む全9曲を収録している。
Blu-ray / DVDには、2025年1月にNHKホールにて開催された＜ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜＞が収録されており、本日そのダイジェスト映像が公開された。
初回生産限定にて、オリジナルTシャツとBlu-rayが付いた商品も販売中だ。
なお、大橋トリオは6月11日の宮城より全国7都市を回るホールツアーを開催する。3月19日12時よりオフィシャル先行受付がスタートされるので、ぜひチェックして欲しい。
◾️17thアルバム『A BAND』
2026年3月18日（水）リリース
購入リンク：https://ohashitrio.lnk.to/A_BAND_PKG
配信予約：https://ohashitrio.lnk.to/aband_pre
[CD＋Blu-ray＋TシャツA（サイズ：L、カラー：ブラック）]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZZB-87200/B 価格：11,220（税込）
[CD＋Blu-ray＋TシャツB（サイズ：M、カラー：ホワイト）]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZZB-87201/B 価格：11,220（税込）
[CD＋DVD]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZCB-87202/B 価格：6,820（税込）
[CD＋Blu-ray]（スマプラ対応）
初回生産限定
品番：RZCB-87203/B 価格：6,820（税込）
[CD Only]（スマプラ対応）
品番：RZCB-87204 価格：3,520（税込）
▼収録内容
[CD] ※5形態共通
01.シナリオ
02.スタンダード feat. Hina (スーパー登山部）
03.君とのダンス
04.ひだまりの傘
05.One coin advice
06.Lady Cinema
07.水中のメトロ
08.ドアーズ
09.HONEY (2026)
[DVD / Blu-ray] ※RZCB-87202/B・RZCB-87203/B・RZZB-87200/B・RZZB-87201/B 共通
「ohashiTrio & THE PRETAPORTERS 2025 〜new year party〜」
01.The Music Around Me
02.サーカス小屋
03.Cherry Pie
04.angle
05.赤いフィグ
06.叶わぬ夢
07.スノーマン
08.月の裏の鏡
09.アンジュリア
10.風船メモリー
11.ミルクとシュガー
12.東京ピエロ
13.真夜中のメリーゴーランド
14.Bing Bang
▼店舗別購入特典
・Amazon：メガジャケ（5形態共通絵柄）
・他CDショップ・ECサイト：大判ポストカード
※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。
▼先行配信「水中のメトロ」
ttps://ohashitrio.lnk.to/suichunometro
◾️＜大橋トリオファンクラブ“CAFE PRETAPORTER”限定ライブツアー2026＞
2026年
4月11日（土） 新潟
4月12日（日） 金沢
4月17日（金） 仙台
4月19日（日） 札幌
4月26日（日） 東京
5月08日（金） 名古屋
5月09日（土） 神戸
5月15日（金） 広島
5月16日（土） 京都
5月23日（土） 熊本
5月24日（日） 福岡
◾️＜ohashiTrio HALL TOUR 2026 -A BAND-＞
2026年6月11日（木）宮城・若林区文化センター
開場 17:30 / 開演 18:30
2026年6月13日（土）北海道・札幌市教育文化会館 大ホール
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年6月19日（金）大阪・NHK大阪ホール
開場 18:00 / 開演 19:00
2026年7月9日（木）岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 中劇場
開場 18:00 / 開演 19:00
2026年7月11日（土）福岡・福岡市民ホール 大ホール
開場 17:00 / 開演 18:00
2026年7月24日（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
開場 18:00 / 開演 19:00
2026年7月31日（金）東京・NHKホール
開場 18:00 / 開演 19:00
▼チケット情報
席種：全席指定 ￥8,800（税込）
年齢制限：3歳以上よりチケット必要 ※3歳未満は入場不可
枚数制限：4枚
＜オフィシャル先行（抽選）＞
受付期間：3月19日（木）12:00〜3月29日（日）23:59
当落発表・入金期間：4月1日（水）12:00〜4月5日（日）23:00
申し込み：https://l-tike.com/ohashi-trio/
関連リンク
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