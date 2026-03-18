昨年６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄氏の栄光の野球人生をたどる展覧会「長嶋茂雄追悼展 ミスタージャイアンツ 不滅の背番号『３』」が１８日、東京・日本橋高島屋Ｓ．Ｃ．本館８階で開幕した。

主催は読売新聞社、読売巨人軍、日本テレビ放送網、報知新聞社の４社。日本橋高島屋では３０日までの予定で、その後２０２７年５月まで全国を巡回する。

本展では１２０点を超える秘蔵写真や映像、ゆかりの品を通してミスターの栄光の軌跡をたどる。

初日のこの日は、開場前にメディア向け内覧が行われ、ＯＢの原辰徳氏、斎藤雅樹氏、元木大介氏のトークイベントが行われた。

斎藤氏は最も印象に残る場面として、長嶋監督率いる巨人の９４年のレギュラーシーズン最終戦、勝った方が優勝という中日とのナゴヤ球場での伝説の同率決戦「１０・８決戦」を挙げた。

「あの時に『勝つ勝つ勝つ』のミーティングがあったんですけど、僕たちは勝てるんだ、やれるんだという暗示にかけられたと僕は思っていて。ホテル出る時も、みんなで『わあ』ってて盛り上がってバスに乗り込んで。だから僕たちはもうそれで勝てるもんだと思っていた」と明かした。

原氏は「勝てないはずがないみたいな。もちろん不安だったんですけど、ミスターのそのミーティング、『勝つ勝つ勝つ』を３回ぐらい言われたよね。もう１度行くぞ！って。最後にもう一度言うぞって。『我々は勝つ勝つ勝つ』、うわーって、バスに乗ったのを覚えてるね。でもグラウンドに行くと結構緊張したな」と振り返った。

槙原、斎藤、桑田の先発３本柱のリレーで勝利したが、斎藤氏は「僕は投げると思っていなかったですから」という。

「ブルペンでやってまして、ベンチから『斎藤』って呼ばれたんですけど、ほんとに聞こえないふりしました。ほんとにこればっかりはもう、いや、これは無理だと思った。同点になってなおノーアウト１、２塁でしたから、おいおい、こんなのダメだろうと思ってましたけど、でも幸い相手バッターがピッチャーの今中だったので、１００％バントケースだった。なんとかバント処理で。原さんがサードで、球がこっち側（三塁ベンチ側）にずれたの知ってますか？やっぱり（重圧で）ひっかけて」と緊迫する場面で三塁フォースアウトにしたプレーを振り返った。

原氏は「君のボールは何だって捕るよ！」と笑顔でコメントした。