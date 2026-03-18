女優・安田成美が17日、自身のインスタグラムを更新。編み物の最新作を公開し、ファンの反響を呼んでいる。



【写真】メロンもシンデレラフィット 満足感があふれる笑顔がめちゃステキ

安田は「やっと出来たー 丁度メロンが入る！」と記し、自ら編んだバッグを肩からかけたショットをアップ。黒のタートルにベージュのパンツの装いで、ピンクベースのカラフルな格子のデザインのバッグがぴったりフィットしている。さらに、大笑いしながら実際にメロンを入れている姿も投稿した。



これまでも数々の力作を披露している安田。2024年11月にはルームシューズを、12月にはサンタの帽子を編んでおり、昨年1月には「#かぎ編みベスト 出来上がり！」と、自らがモデルになった写真を添えて投稿している。2月には「#グラニースクエア編みは 編んでいるといつもホッコリ癒されます」とグレーの七分丈のニット姿を披露。4月には人形の服や帽子を編み、5月には服だけでなく「作っちゃいました！」と一から人形を制作している。



今回もさすがの出来栄えで、フォロワーからは「色合いがめっちゃ可愛い」「メロンがシンデレラフィット」「お出かけで使ってるところ見たいです」「嬉しそうな成美さんがたまらなく可愛い」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）