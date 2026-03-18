野球日本代表・侍ジャパンは14日（日本時間15日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、大会史上初めて準決勝進出を逃した。

井端弘和監督は以前から「この大会で辞める」とWBC後に退任する意向を示していた。敗戦から一夜明け、帰国のために宿舎から空港へ向かう際にも、進退について問われ「結果が全てなので」と改めて退任の意向を口にした。

WBCは終わったが、侍ジャパンの次なる目標は28年ロサンゼルス五輪の出場権獲得だ。五輪出場枠は開催国の米国を含め6枠で、今回のWBCでドミニカ共和国とベネズエラが出場を決めた。

残り3枠については、27年11月開催の「プレミア12」で、アジア最上位、欧州＆オセアニア最上位がそれぞれ出場権を獲得。最後の1枠は28年3月までにアジア、欧州、アフリカ、オセアニアの各選手権上位チームによる最終予選で争う。

日本としては「プレミア12」でアジア1位となるか、最終予選で優勝しないとロス五輪に出場できないわけだが、そんな状況で早くも注目されているのが侍ジャパンの次期監督候補だ。

「後任候補として複数の名前が浮上しています。前回WBCで監督として世界一になった栗山英樹氏、元ソフトバンク監督の工藤公康氏、元巨人監督の高橋由伸氏、現在、ヤンキースのGM付特別アドバイザーの松井秀喜氏らが候補といわれます。松井氏を有力視する報道も散見されましたが、井端監督がトップチームでの監督経験がなかったこともあり、野球関係者の間では“次は監督経験者を”という意見も多い。その点では松井氏は条件から外れるので、どうなるかはわかりません」（スポーツライター）

代表監督は負ければバッシングを浴びる一方、常設チームではないため編成や招集、所属球団との調整まで求められる困難な仕事。そのためオファーされても断る人が多いという。これから侍ジャパン強化委員会は後任人事に着手するが、新監督探しは難航するかもしれない。