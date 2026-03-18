◇オープン戦 ドジャース―ロイヤルズ（2026年3月17日 サプライズ）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が17日（日本時間18日）、ロイヤルズとのオープン戦に先発登板。3回1死走者なしから突如制球を乱し、3連続四球を与えたところで一時降板する場面もあったが、5回先頭に二塁打を許したところで降板。3回1/3を4安打3失点5奪三振4四球だった。最速は99.5マイル（約160.1キロ）。練習試合（Bゲーム）を除くオープン戦3試合の防御率は13.50となった。

試合後、取材に応じた佐々木は「最初の2回はスピードも出ていましたし、変化球もいいところにいっていたので良かった。3回はツーシームを多くいって、フォーム的なところで乱れてしまった。（崩れたのは）アングルがちょっと変わるとかツーシーム（を投げたこと）によってです」と分析した。

先発ローテーション入りをアピールしなければいけない立場だが、ここまで防御率は13.50と結果を残せていない。それでも「いろいろ実戦で投げて起こる課題は今の時期にたくさん出てほしいと思っている。点数を取られたりだとか、結果的なところはスプリングトレーニングで良かった。シーズン入った時にしっかりできるように。シーズン通してしっかり投げられればスプリングトレーニングのことは誰も覚えていない。そういうふうな気持ちでやっています」とあくまでもシーズンに向けた準備段階であることを強調した。

開幕までのオープン戦登板は残り1試合と自ら説明。「シーズンを意識した配球と、結果に集中してやっていけたら」と話した。

4回に右足を気にする仕草を見せた場面については「足がつりかけた。（つりかけたのは）両足のふくらはぎです」と明かした。

前回登板は10日のホワイトソックスとの練習試合（Bゲーム）に登板し、4回を投げ1安打無失点、9奪三振。メジャーでのオープン戦には2試合登板し、2月25日のダイヤモンドバックス戦は1回1/3を3安打3失点、3月3日のガーディアンズ戦は特別ルールでの途中降板を含めて計2回0/3を投げ、満塁弾を被弾するなど2安打4失点だった。