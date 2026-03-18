◇第6回WBC 決勝 米国2─3ベネズエラ（2026年3月17日 米フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している米国は17日（日本時間18日）、決勝でベネズエラと対戦。自慢の強力打線が振るわず競り負けて、2017年の第4回大会以来となる2大会ぶりの世界一を逃した。

打線は7回まで散発2安打に抑え込まれ、0─2の8回にハーパーが起死回生の同点2ランを放ったが、直後の9回にスアレスに決勝打を許し、競り負けて2大会連続で決勝で涙をのんだ。

ゲームセットの直後はジャッジが呆然となると、スキーンズやウィットらはベンチから歓喜に沸くベネズエラナインを見つめ動くことができず、失意のどん底だった。

それでも試合後のセレモニーで銀メダルを首からかけられると、少しずつ表情を取り戻した。米国代表として一時ロースター入りしていたクレイトン・カーショーも米国ナインらとともに銀メダルを受け取り笑顔。

カーショーはドジャース一筋でプレーし、昨季限りで現役を引退したが、WBC米国代表として現役復帰。1次ラウンド4試合、13日（同14日）のカナダとの準々決勝も出番がなく、その後、ロースターから外れた。それでも準決勝以降の舞台となったマイアミに家族と駆けつけ、応援していた。

Netflixで解説を務めた黒田博樹氏は「やっとゆっくりできるんじゃないでしょうか」と盟友、カーショーに労いの言葉をかけた。黒田氏はドジャース在籍の08〜11年の4年間、カーショーとともに戦った。ローテーションをともに支え、一回り以上年齢が違うが、互いに尊敬し合う仲だっただけに、言葉には優しさがこもっていた。