初音ミクらバーチャルシンガーを起点とした回遊型イベント『Project Circles -ミクたちとの共振-』の参加アーティスト・クリエイター・パフォーマー約50組が発表され、チケット販売が開始された。

本イベントは、「音楽」「イラスト」「映像」「パフォーマンス」といった多ジャンルの創作を街中で体感できるフェスティバルだ。4月30日から5月4日までの5日間、横浜～新高島駅周辺エリアの6会場で開催される。

参加クリエイターは音楽作家・映像作家・演奏家・動画作家・DJ／リミキサー・イラストレーター・パフォーマーなど総勢100名以上にのぼる。

各参加者の出演演目・会場・日程や追加ラインナップ、チケットは、公式サイトおよび公式SNSで随時発信される。

KT Zepp Yokohamaでは、4月30日から5月4日にかけて全4公演の音楽ライブが行われる。

4月30日の「Psychedelic Day」にはきくお、かいりきベア（Guest Actor.初音ミク）、椎乃味醂が出演。

5月1日は昼夜2公演の「Hybrid Day」が開催され、Act.1にはかいりきベア（Guest Actor.初音ミク）、ミクシンフォニー小編成、秋田勇魚 & 閑喜弦介が、Act.2にはきくお、ミクシンフォニー小編成、椎乃味醂が出演する。

5月4日の「Acoustic Live Day」には、まらしぃ、ミクシンフォニー小編成、秋田勇魚 & 井本響太が登場する。

YOKOHAMA COAST garage+では、5月1日から3日までの3日間、DJプレイを中心としたクラブイベントが開催される。

出演者として、あたたかい水族館、ATOLS、歩く人、IQYU、鬱P、emon（Tes.）、音無あふ、KAIRUI、gaburyu、Clean Tears、サツキ、さたぱんP、椎乃味醂、書店太郎、なみぐる、picco B2B gaburyu、ボカ学B2B（Shu, appy, 春馬崚木, 音無あふ）、真島ゆろ、宮守文学、yuigot、吉田夜世、Rockwell、LonePi、ワンダフル☆オポチュニティ！らが発表されている。

Art Center NEWでは、5月1日から5月10日までイラストレーターたちの世界観をアート展示として表現した企画が行われる。

参加アーティストはKEI（イラストコレクション展示）、たま（イラストコレクション展示）、iXima（立体物・イラスト展示）、アルセチカ（映像＆イラスト展示）、ぬくぬくにぎりめし（映像＆イラスト展示）だ。

コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMAでは、5月1日から5月10日まで、全面LEDプラネタリウムを活用した360°没入型映像が上映される。

上映作品は、きくお「きくおミクの誕生とよるとうげ」、はるまきごはん「ぽかぽかの音楽隊 feat.初音ミク」、Kanaria & LAM「Kanaria MV 360°VR Edition」の3作品だ。

ヤマハミュージック 横浜みなとみらいの1階「Music Canvas」では、入場無料の特別企画として、クリエイターmaloによる初音ミクの楽曲「ハジメテノオト」を自動演奏楽器・立体音響技術・映像装置を組み合わせたアレンジバージョンで上映するショーケースが実施される。映像には「初音ミク V2」パッケージイラスト担当のKEIによるイラストが使用される。

横浜シンフォステージでは、5月1日から5月4日まで、1F広場および2F屋外・屋内エリアにてストリートパフォーマンスを中心とした無料企画が展開される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）