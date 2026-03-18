アンカー・ジャパンは、タリーズコーヒージャパンとコラボレーションした店舗「タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker」を3月30日にオープンする。また、全国のタリーズコーヒー約80店舗の客席に、急速充電ボックスを順次設置する。

「タリーズコーヒー 赤坂トラストタワー店 Powered by Anker」は、アンカー・ジャパン本社が入居する東京都の赤坂トラストタワーにオープンする。店内のすべての客席に、スマートフォンやMacBook Airなどを充電できる最大35W出力のアンカー製巻取り式USB-Cケーブルが設置される。さらに、スマートフォンを置くだけでワイヤレス充電が可能なアンカーオリジナルのテーブルも導入される。

あわせて、全国約80店舗のタリーズコーヒーの客席にも、急速充電ボックスが順次設置される。ボックス内には最大100W出力に対応した巻取り式のUSB-CケーブルとACコンセントが備わっており、仕事の合間などにスマートフォンやノートパソコンを急速充電できる。

この急速充電ボックスは、本日3月18日までに関東の8店舗で実証実験として設置されており今後、全国の約80店舗へと順次拡大する。