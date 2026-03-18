コジコジや次郎とハンバーガーを楽しもう！　「モスワイワイセット」に描き下ろしイラストのおまけがついてくる

『モスバーガー』が、さくらももこ先生による漫画『コジコジ』と初めてコラボレート。子供向けの「モスワイワイセット」や低アレルゲンメニューのセットに、『コジコジ』のイラストを使用したおまけがついてくる。2026年3月18日から数量限定で展開される。

若い世代を中心に再ブレイク中！ コジコジに魅了されるワケ

『コジコジ』は、1994年から1997年まで『きみとぼく』で連載され、2024年からは『りぼん』にて小萩ぼたん先生の作画で不定期に連載されている。舞台は“人間を楽しませる”という使命を持ったキャラクターたちが住むメルヘンの国。年齢不詳・性別不詳の宇宙生命体コジコジと珍奇な仲間たちが繰り広げる日常を描いた作品。

コジコジ

連載開始から30年以上が経つが、若い世代を中心に再ブレイク中。現代の大人の心にも再び強く刺さっているという。その理由はコジコジのセリフや生き方にある。例えば、年齢も性別も何者かも明らかにされていないコジコジは、先生に将来何になりたいかと聞かれ、「コジコジだよ コジコジは生まれた時からずーっと 将来もコジコジはコジコジだよ」と答える。“私は私”という姿勢を常に崩さないマイペースさは、周りと自分を比較し、何者かにならなければいけないというプレッシャーを感じている現代人に、何かを気付かせるようだ。

描き下ろしイラストを使用！ 「モスワイワイセット」のおまけは4種類

今回のコラボレーションでは、コジコジや仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描き下ろしイラストが、「モスワイワイセット」などのおまけや、店内飲食の際に使うトレーマットに登場する。

コラボのおまけは、ぬりえシートに色のついた透明なシールを貼って楽しめる「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」、描き下ろしイラストを使用したシールが入った「コジコジのシールいりかんケース」、冷蔵庫などに貼り付けて楽しめる「コジコジのおしゃべりマグネット」、そして“モスチキンのマネをするコジコジ”をデザインした「コジコジのモスチキンふせん」の4種類。「モスワイワイセット」や低アレルゲンメニューのセットを購入すると、好きなおまけを1つ選べる。

コジコジとぺたぺたシールぬりえ

コジコジのシールいりかんケース

コジコジのおしゃべりマグネット

コジコジのモスチキンふせん

また、「モスワイワイセット」に、「ワイワイテリヤキバーガーセット」が新しく登場する。「モスワイワイセット」はマスタードや生のオニオンを使用していない、優しい味付けのハンバーガーやチキンナゲットなどに、フレンチフライポテトとドリンク、親子で楽しめるオリジナルのおまけをセットにしたメニュー。同時に紙パックのジュースとして「りんごジュース」も新発売。りんご本来の味わいを生かした、すっきりと飲みやすいジュースとなっている。

ワイワイテリヤキバーガーセット 610円（税込み）

ワイワイテリヤキバーガーセットのテリヤキバーガー

テリヤキソースを絡めたパティに、細切りのレタス、ハーフマヨネーズタイプを合わせた。具材は定番メニューの「テリヤキバーガー」と同じだが、レタスを細切りにし、ハーフマヨネーズタイプとテリヤキソースの量を少なくすることで、子供が食べやすくなっている。

コラボのおまけはなくなり次第終了となるので、気になる人はお早めに。

【画像】『コジコジ』と『モスバーガー』の初コラボ！ 「モスワイワイセット」のおまけ4種類（6枚）