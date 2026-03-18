アーセナル10番の豪快ゴラッソ「何じゃこれ！」。反転から右足一閃「朝から声出た」「理不尽」など脚光
力感あふれるフィニッシュだ。
アーセナルは現地３月17日、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第２レグでレバークーゼンと対戦。第１レグを１−１の引き分けで終えたなか、第２レグは２−０で勝利し、合計スコア３−１でベスト８進出を決めた。
この一戦で圧巻の先制弾を叩き込んだのが、エベレチ・エゼだ。36分、レアンドロ・トロサールからのパスをボックス手前でトラップして、すかさず反転し、右足を一閃。強烈なボレーシュートをゴール左に突き刺した。
試合を中継した『WOWOW』の公式Xが「エゼの超ド級ボレー」などと綴り、ゴールシーンも収められたハイライトを公開。SNS上では「スーパーゴールすぎる」「朝から声出た」「とんでもないな」「何じゃこれ！」「エゼのゴラッソで目覚めました」「理不尽ゴラッソ」「最高の一撃」「衝撃的ゴール」「エグイの決めてますやん」といった声が上がった。
勝利に貢献した背番号10だったが、68分に左足を気にする素振りを見せながら、倒れこむ。その１分後、歩いてピッチを後に。状態が心配される。
なお、アーセナルは準々決勝でポルトガルの名門スポルティングとの対戦が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エゼが「理不尽ゴラッソ」を叩き込む！
アーセナルは現地３月17日、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16第２レグでレバークーゼンと対戦。第１レグを１−１の引き分けで終えたなか、第２レグは２−０で勝利し、合計スコア３−１でベスト８進出を決めた。
この一戦で圧巻の先制弾を叩き込んだのが、エベレチ・エゼだ。36分、レアンドロ・トロサールからのパスをボックス手前でトラップして、すかさず反転し、右足を一閃。強烈なボレーシュートをゴール左に突き刺した。
試合を中継した『WOWOW』の公式Xが「エゼの超ド級ボレー」などと綴り、ゴールシーンも収められたハイライトを公開。SNS上では「スーパーゴールすぎる」「朝から声出た」「とんでもないな」「何じゃこれ！」「エゼのゴラッソで目覚めました」「理不尽ゴラッソ」「最高の一撃」「衝撃的ゴール」「エグイの決めてますやん」といった声が上がった。
勝利に貢献した背番号10だったが、68分に左足を気にする素振りを見せながら、倒れこむ。その１分後、歩いてピッチを後に。状態が心配される。
なお、アーセナルは準々決勝でポルトガルの名門スポルティングとの対戦が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エゼが「理不尽ゴラッソ」を叩き込む！