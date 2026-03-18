「スタイルほんと憧れ」人気モデル、ディズニーで美脚ショット公開「足綺麗すぎて」「スタイル良すぎ」
モデルの高梨優佳さんは3月16日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでの美脚ショットを披露しました。
【写真】高梨優佳の圧倒的な美脚
1、2枚目は全身ショットで、クロップ丈のトップスからちらりと見えるおなかと、超ミニ丈のスカートから伸びる美脚が際立っています。キャラクターの帽子とサングラスも着用し、パークを思い切り楽しむ様子が伝わってきます。
ファンからは、「似合ってて可愛い」「可愛いよ！」「ゆかちゃんのスタイルほんと憧れー！！」「かわいい」「スタイル良すぎ」「足綺麗すぎて」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】高梨優佳の圧倒的な美脚
「似合ってて可愛い」高梨さんは「この時期はジャケットが大活躍だよね」とつづり、3枚の写真を投稿。ディズニーシーを訪れた際のコーディネートを披露しています。黒いレザージャケットにミニスカートとロングブーツを合わせたオールブラックのクールなスタイルです。
ファンからは、「似合ってて可愛い」「可愛いよ！」「ゆかちゃんのスタイルほんと憧れー！！」「かわいい」「スタイル良すぎ」「足綺麗すぎて」と、絶賛の声が集まりました。
ディズニーでの姉妹ショットも公開15日には「お姉ちゃんの誕生日だったからディズニーでお祝いしてきた」と、ディズニーでの姉妹ショットを公開していた高梨さん。コメントでは、「可愛すぎる」「お姉さんも美人だね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)