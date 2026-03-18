「何だ、この美女軍団は！」侍戦士妻がWBC観戦の様子を公開し、話題「世界一元気でアクティブな野球女子たち」

小園は侍ジャパンの次の戦いを見据えている(C)Getty Images

妻たちもともに戦った。

野球日本代表「侍ジャパン」の小園海斗の妻、渡辺リサさんが3月17日までに自身のインスタグラムを更新。

【写真】何とも愛らしい応援シーン、小園妻が実際に公開した観戦の様子

「安定のマイメン観戦」と題し、1次ラウンドが行われた東京ドームでの観戦の様子を公開している。

公開された画像では渡辺さん含め4人の女性がそろって背番号3のユニホームを着て、楽しそうに記念撮影する様子やドームを眺めて一緒に撮影した後ろ姿も映し出されている。

渡辺さんといえばモデル業も務めるとあって、一緒に観戦した3人とも完璧なプロポーションでジーンズを着こなしている様子がわかる。

小園は昨年、初の首位打者、最高出塁率の二冠に輝くも今大会ではなかなか出番がめぐってこなかった。