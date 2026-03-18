恋人になりたい『ラブ上等』男性メンバーランキング！ 2位は「タックル（津田祥）」、1位は？
All About ニュース編集部は2月16日、全国10〜70代の男女300人を対象にNetflixで配信中の純愛リアリティーショー『ラブ上等』に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「恋人になりたい『ラブ上等』男性メンバー」ランキングを紹介します！
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2位は、タックル（津田祥）でした。“タックル”とは、クラブでの仕事で暴れる客を一撃してきた過去が由来なのだそう。現在は盆栽職人見習いで、大柄ながら、メンバーの中では寡黙で細やかな気遣いが光ります。純粋で、恋愛には不器用な一面も支持されています。
回答者からは、「物静かだけど、ブレない一途なところが素敵。また、“盆栽”を職にしているところも素敵だと感じたからです」（20代女性／青森県）、「メンバーの中で1番恋人のことを大切にしそうだから」（20代男性／兵庫県）、「寡黙で盆栽に向かう姿が凛々しい、将来有望間違い無し」（40代女性／鹿児島県）、「寡黙ででも情熱的な人がタイプなのでまさにそれです！」（30代女性／岩手県）などの声がありました。
1位は、つーちゃん（塚原舜哉）。好きな異性のタイプは「顔一択」と断言するも、ピュアな一面を持ち、Baby（ユリア）への一途な愛を貫きます。仲間思いで最年長としてメンバーをまとめ、暴走族元総長という経歴が物語るリーダーシップと器の大きさは、同性からも憧れの的です。
回答者からは、「私だけを見ていてくれそう」（20代女性／群馬県）、「何がなんでも守ってくれる感があるからです」（20代女性／埼玉県）、「優しくて、器が大きく、男らしいから」（40代女性／神奈川県）、「態度と言葉で伝えてくれて守ってくれそう」（30代女性／高知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)
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2位：タックル（津田祥）／47票
2位は、タックル（津田祥）でした。“タックル”とは、クラブでの仕事で暴れる客を一撃してきた過去が由来なのだそう。現在は盆栽職人見習いで、大柄ながら、メンバーの中では寡黙で細やかな気遣いが光ります。純粋で、恋愛には不器用な一面も支持されています。
1位：つーちゃん（塚原舜哉）／126票
1位は、つーちゃん（塚原舜哉）。好きな異性のタイプは「顔一択」と断言するも、ピュアな一面を持ち、Baby（ユリア）への一途な愛を貫きます。仲間思いで最年長としてメンバーをまとめ、暴走族元総長という経歴が物語るリーダーシップと器の大きさは、同性からも憧れの的です。
回答者からは、「私だけを見ていてくれそう」（20代女性／群馬県）、「何がなんでも守ってくれる感があるからです」（20代女性／埼玉県）、「優しくて、器が大きく、男らしいから」（40代女性／神奈川県）、「態度と言葉で伝えてくれて守ってくれそう」（30代女性／高知県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:福島 ゆき)