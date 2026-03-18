笑福亭鶴瓶、大相撲観戦で“まさかの遭遇”果たす「偶然後ろに…」 再会2ショットに反響「すごーい！引き寄せてる〜」「めちゃくちゃ素敵な笑顔」
落語家の笑福亭鶴瓶が16日、自身のインスタグラムを更新し、開催中の大相撲「三月場所」（エディオンアリーナ大阪）の観戦に出かけたことを報告。会場で偶然再会した人物との2ショット写真を公開した。
【写真】「すごーい！引き寄せてる〜」大相撲観戦で“偶然”再会した河内家菊水丸との2ショット
偶然居合わせたのは、伝統河内音頭継承者の河内家菊水丸。鶴瓶は「春場所で菊水丸が偶然後ろに嬉しい」と“ミラクル”を伝え、菊水丸と並び笑顔でグッドポーズを決めた2ショットを披露した。
なお、次の投稿では「安治川部屋に行って来ました」と明かし、安青錦関らとの記念ショットも公開した。
コメント欄には「すごーい！引き寄せてる〜」「偶然って さすが鶴瓶さん 何処行ってもハッピーなことに遭遇しますネ」「鶴瓶さん、偶然けっこう多いですよね」「お2人とも、めちゃくちゃ素敵な笑顔」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すごーい！引き寄せてる〜」大相撲観戦で“偶然”再会した河内家菊水丸との2ショット
偶然居合わせたのは、伝統河内音頭継承者の河内家菊水丸。鶴瓶は「春場所で菊水丸が偶然後ろに嬉しい」と“ミラクル”を伝え、菊水丸と並び笑顔でグッドポーズを決めた2ショットを披露した。
なお、次の投稿では「安治川部屋に行って来ました」と明かし、安青錦関らとの記念ショットも公開した。
コメント欄には「すごーい！引き寄せてる〜」「偶然って さすが鶴瓶さん 何処行ってもハッピーなことに遭遇しますネ」「鶴瓶さん、偶然けっこう多いですよね」「お2人とも、めちゃくちゃ素敵な笑顔」などと、さまざまな反響が寄せられている。