なにわ男子・道枝駿佑、幼少の頃から父に抱っこされSMAPのライブへ 両親の影響でアイドルに【徹子の部屋】
なにわ男子の道枝駿佑が、18日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】“人間国宝”道枝駿佑の立ち姿
今日の出演を家族がとても喜んでいるという道枝。なにわ男子は2021年にデビューし、5周年イヤーに突入した。デビュー直後には、なにわ男子全員で『徹子の部屋』に出演。デビュー前後は大阪と東京を行ったり来たりしながらホテル暮らしをしていたという。
道枝はデビューから今まで、あっという間だったと振り返る。母がSMAPが好きで、幼少の頃から父に抱っこされてライブに行っていた。両親からの影響もあって、事務所に入ったもののダンス未経験だったのでついていくのが大変だったと明かす。
家族のサポートも大きく、特に父は全ての活動を見てくれて、応援してくれているという。デビューからが決まったときには姉から電話があったそう。とても癒しになっているという実家の愛犬2匹に向かって呼びかける一幕も。
【写真】“人間国宝”道枝駿佑の立ち姿
今日の出演を家族がとても喜んでいるという道枝。なにわ男子は2021年にデビューし、5周年イヤーに突入した。デビュー直後には、なにわ男子全員で『徹子の部屋』に出演。デビュー前後は大阪と東京を行ったり来たりしながらホテル暮らしをしていたという。
道枝はデビューから今まで、あっという間だったと振り返る。母がSMAPが好きで、幼少の頃から父に抱っこされてライブに行っていた。両親からの影響もあって、事務所に入ったもののダンス未経験だったのでついていくのが大変だったと明かす。
家族のサポートも大きく、特に父は全ての活動を見てくれて、応援してくれているという。デビューからが決まったときには姉から電話があったそう。とても癒しになっているという実家の愛犬2匹に向かって呼びかける一幕も。