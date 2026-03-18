さとう珠緒、バスタオル姿の温泉入浴ショット公開「ドキッとした」「色っぽい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/18】タレントのさとう珠緒が3月16日、自身のInstagramを更新。入浴ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】53歳美人タレント「破壊力すごい」“色っぽい”入浴ショット
さとうは「先日の温泉ロケ よじごじ Daysで オープンしたばかりの ふふ城ヶ島海風のしらべへ。景色もお食事もとっても素敵で癒しの時間でした」などとコメントし、入浴ショットを公開。海の見える浴場でバスタオルに身を包み、美しい背中が際立つ後ろ姿を披露した。また、最近お煎餅にハマっていると語るさとうは「みなさんは最近ハマっている食べ物ありますか？今週も頑張ろう〜」とファンへメッセージも送っている。
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「後ろ姿も綺麗」「ドキッとした」「破壊力すごい」「可愛すぎる」「美人」「癒やされる」「温泉入りたくなった」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】53歳美人タレント「破壊力すごい」“色っぽい”入浴ショット
◆さとう珠緒、入浴ショット公開
さとうは「先日の温泉ロケ よじごじ Daysで オープンしたばかりの ふふ城ヶ島海風のしらべへ。景色もお食事もとっても素敵で癒しの時間でした」などとコメントし、入浴ショットを公開。海の見える浴場でバスタオルに身を包み、美しい背中が際立つ後ろ姿を披露した。また、最近お煎餅にハマっていると語るさとうは「みなさんは最近ハマっている食べ物ありますか？今週も頑張ろう〜」とファンへメッセージも送っている。
◆さとう珠緒の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「色っぽい」「後ろ姿も綺麗」「ドキッとした」「破壊力すごい」「可愛すぎる」「美人」「癒やされる」「温泉入りたくなった」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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