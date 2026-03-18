【日東紅茶】【nittoh.1909】代官山･蔦屋書店フェアにポップアップ出店/ 初披露のキッチンカーも期間限定で展開

三井農林は、3月20日(金･祝)〜4月7日(火)、代官山･蔦屋書店で開催されるフェア「SPRING SWING 2026 〜ひかりをえらぶ、春。〜」に、「日東紅茶」と「nittoh.1909」の2ブランドを紹介するポップアップショップを出店する。

1927年に誕生した「三井紅茶」(現「日東紅茶」)は、2027年で100周年を迎える。節目の年を迎えるにあたり、多様な企画･コンテンツを展開していく方針で、今回がその“第一歩”としている。

ポップアップショップでは、「デイリークラブ」をはじめとする「日東紅茶」と、和紅茶などのプレミアムティーを取り扱う「nittoh.1909」の両ブランドの紅茶商品を、組み合わせて提供する。併せて、日常での楽しみ方や奥深い紅茶の魅力などを直接届ける。

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〈キッチンカー「DALMATIANS」も期間限定登場〉

また、会期中の3月28日･29日の2日間限定で、同社が手がける紅茶とアイスのキッチンカー「DALMATIANS(ダルメシアンズ)」を、代官山T-SITEのメインストリートに出店する。ダルメシアンのイラストが目印のキッチンカーで、今回が初披露となる。

キッチンカーでは、ストレートティーやオリジナルミルクティーのほか、ミルクティーをアイスに仕立ててココアクッキーをトッピングした、オリジナルアイスをラインアップ。アイスと好きなドリンクを選べる「ダルメシアンズセット」(税込1,000円)も用意した。さらに、犬同伴の来店者に、好きなドリンクを1組1杯プレゼントする企画も実施する。

なお「SPRING SWING 2026」は、蔦屋書店4店舗で実施され、代官山のほか、六本木、中目黒、二子玉川で開催。変化の多い春の季節に、自分らしく過ごすためのビューティー･ウェルネス･アート･ライフスタイルグッズを提案するフェアとして、各店舗それぞれでコンテンツを展開する。

〈ポップアップショップの出店概要〉

期間: 2026年3月20日(金･祝)〜4月7日(火)

時間: 店舗の営業時間にもとづく(最終日のみ20時まで)

場所: 代官山･蔦屋書店3号館1階、料理フロア

〈「DALMATIANS」展開概要〉

期間: 2026年3月28日(土)〜3月29日(日)

時間: 11:00〜17:00

場所: 「代官山T-SITE」メインストリート ※屋外