【紀ノ国屋】人気の「スイーツバッグ」に新色4色追加!「グレー」は好評につき継続販売

紀ノ国屋は、焼菓子の詰め合わせ「スイーツバッグ」(税込1,836円)のラインアップに、新色4色を追加する。なお、人気の「グレー」は引き続き販売する。

【すべてのカラーを見る】継続販売する人気の「グレー」&2026年の新色「ミルキーピンク×ブルー」「ロイヤルパープル×マスタード」など

紀ノ国屋の「スイーツバッグ」は、人気の焼菓子を巾着型のバッグに詰め合わせた、見た目にも楽しいギフトアイテム。バッグの中には、バウムクーヘン(プレーン)1個、バウムクーヘン(チョコ)1個、リュネット7枚、アイスボックスクッキー2枚を詰め合わせた。

カラーバリエーションは、継続販売する人気の「グレー」に加え、2026年の新色4色「ミルキーピンク×ブルー」「ロイヤルパープル×マスタード」「サーフターコイズ」「チャコール×フレッシュオレンジ」の計5色。

◆紀ノ国屋 スイーツバッグ

カラー:「ミルキーピンク×ブルー」「ロイヤルパープル×マスタード」「サーフターコイズ」「チャコール×フレッシュオレンジ」「グレー」

販売価格:税込1,836円

内容量:バウムクーヘン(プレーン)1個、バウムクーヘン(チョコ)1個、リュネット7枚、アイスボックスクッキー2枚

サイズ:タテ約21cm、ヨコ約18cm、マチ約5cm(持ち手含む)

販売店舗:紀ノ国屋各店

■紀ノ国屋公式オンラインストア