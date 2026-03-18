2024年10月26日、北海道江別市の公園で大学生の長谷知哉さん（20＝当時、以下同）が、全裸で死亡しているのが発見された事件。これまでに交際相手や友人など男女6名が逮捕されているが、このうち川村葉音被告ら3人の初公判の日程が決定し、今年5月25日に行われることとなった。

【写真を見る】SNSに多数投稿されていたプリクラ、アルバイト先での写真。他、容疑者の自撮り写真なども

長谷さんは、交際相手の八木原亜麻被告や川村被告ら男女6人に集団で暴行され、死亡。起訴された少年ら4人のうち1人は、川村被告の交際相手であることが明らかになっている。少年らは、なぜこのような暴行に加担してしまったのか。2024年12月24日に公開した 、川村被告の交際相手・少年Aの祖父への取材記事を再掲して振り返る──。



※年齢・肩書、逮捕容疑などは公開当時のまま再掲しています。

＊ ＊ ＊

10月、北海道江別市の公園で、20歳の男子大学生に男女6人が暴行して、死亡させた事件。女子大学生・八木原亜麻被告（20）とその友人の川村葉音被告（20）が主導して事件を起こしたとみられている。

「被害者の交際相手だった八木原被告と、その友人の川村被告は10月25〜26日にかけて、川村被告の交際相手だったとみられる少年を含む計6人で集団で暴行しました。被害男性の顔面は出血し、上半身を中心に多くの傷があったことから、長時間暴行を加え続けられた可能性があります。

犯人らはその後、被害者を公園に置き去りにし、被害者から奪ったクレジットカードでタバコを買ったりしました。また八木原被告を除く、川村被告ら5人はキャッシュカードを使って現金12万7000円を引き出していました。犯行の動機は八木原被告と被害者の間での交際トラブルです」（全国紙社会部記者）

八木原被告がトラブルになった交際相手への暴行を頼んだのか。それとも友人のために川村被告が一肌脱ぎ、年下の男らを引き連れて、犯行を主導したのか。いずれにせよ女子大生2人が事件で主導的な役割をして、直接手を下したとみられる少年らは、この日が被害者と初対面だったとみられている。

当初八木原被告と川村被告は傷害致死容疑などで逮捕されていたが、検察は12月6日、両被告を起訴する際には罪名を"強盗致死罪"に格上げした。

「強盗致死罪は、金銭を目的に暴行して死亡させた事件に適用される罪名で、その法定刑は無期懲役か死刑のみです。痴情のもつれが原因なので、違和感もありますが、札幌地検は、この罪状が適切だと判断しました。裁判では、この罪状が実際に適用されるかについても注目が集まります」（同）

4人の少年らはなぜこのような背景の暴行に加担し、金品を奪ったのか。少年らにとって被害者は"知人の知人"程度にすぎない。彼らのうち、川村被告と交際していた少年Aについて取材した。

川村被告と交際相手「少年A」との関係性は

川村被告は自分よりも年下のAとの交際の様子を自らのSNSにアップしていた。2人で仲良く道内を旅行していた様子がうかがえる。



「Aは中学を卒業後に、髪を染めてガタイも良くなった。喧嘩が強いのでしょうね。そのような腕っ節を誇示するようなタイプでした。中学生時代は陰キャというか、そこまで目立つ存在でもなかったらしいので、年上の彼女ができて、その彼女に頼られて、一線を超えてしまったのかも知れません。

親が離婚していて、複雑な家庭環境ではあるようですが、だからといってこんなことをして許されるはずがありません」（Aの知人）

道内にいる祖父を訪ねると、神妙な面持ちで言葉少なに対応した。

──A君の件で話を聞きたい。事件の後、会いましたか？

「申し訳ないです」

──おじいちゃん子だったと。

「そんなことはない。（Aの）母親にもしゃべるなと言われている」

──なぜ知らない相手が亡くなるまで暴行したのだろうか。

「本当に申し訳ないです」

記者が事件の経緯について話をする最中、険しい表情をしながらじっと耳を傾けたが、質問を投げかけると、手をあわせて何度も頭を下げながら、居間へと戻っていった。

情報提供募集

「NEWSポストセブン」では、今回の事件に関する情報・タレコミを募集しています。情報提供フォームまたは、下記の「公式ツイッター」のDMまで情報をお寄せください。

・情報提供フォーム：https://www.news-postseven.com/information

ツイッターDMはこちらからお送りください！