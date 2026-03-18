高級コレクターズカー市場の先行指標「アメリア・アイランド」は今年も絶好調！
2026年のコレクターズカー・オークション・シーズンは、フロリダ州アメリア・アイランドで幕を開けた。その直前、2月28日には米国とイスラエルがイランへの大規模な軍事作戦（米国側：Operation Epic Fury、イスラエル側：Operation Roaring Lion）を開始。中東情勢を一変させ、ホルムズ海峡では150隻超の貨物船・タンカーが立ち往生するなど、世界の原油・海上輸送にも影響が今なお及んでいる。
そんな物騒な空気を尻目に、フロリダの陽光と潮風の下に集結した富裕層たちは財布の紐を緩めるどころか、争うように解いてみせた。相次ぐ落札価格記録更新で、今年のコレクターズカー市場は、出だしから”全開”の様子である。
1996年、ジャクソンビルのビジネスマンでカー・コレクター、そして『ロード＆トラック』誌のカメラマンでもあったビル・ワーナー氏が、アメリア・アイランドの地にコンクール・デレガンスを立ち上げた。当時の出展車両はわずか163台、来場者約2,200人。”カリフォルニアにペブル・ビーチがあるように、フロリダにも格調あるクラシックカー・イベントを”という思いひとつから始まった小さな催しが、やがて世界規模の市場を動かすイベントへと育っていった。2021年には、クラシックカー保険最大手でモータースポーツ文化の担い手でもあるハガティ社が運営権を取得。イベントはさらなる進化を遂げ、現在は「The Amelia（ジ・アメリア）」として知られる。
コレクターズカー・オークションにとって、会場選びは戦略の核心だ。良い車を持つコレクターと、良い車を買いたい富裕層バイヤーを、同じ場所・同じタイミングに集める必要がある。そのためにオークション会社は、熱心なカー・エンスージアストが自然に集まる場所、すなわち権威あるコンクール・デレガンスの会期に合わせて開催する戦略を採る。最初に乗り込んだのはRMオークションズ（後のRMサザビーズ）で、コンクール黎明期から会場のリッツ・カールトン内でオークションを開始。そして、グッディング＆カンパニーやボナムスが続き、アメリア・アイランドはオークション激戦区へと変貌していった。
「3月上旬、冬が明け切らない東海岸において、陽光降り注ぐフロリダで開催される」というロケーションも見逃せない。
現在、アメリア・アイランド周辺には複数のオークションハウスがそれぞれ独自の会場を確保して競い合っている。ブロードアローはハガティ傘下として、コンクール公式オークションの座をリッツ・カールトンに構える。グッディング・クリスティーズは車で10分ほどのオムニ・アメリア・アイランド・リゾートに陣取り、ボナムスはフェルナンディーナ・ビーチのゴルフ場を会場とする。
そして今年最大のニュースが、RMサザビーズの「離脱」だ。RMサザビーズは2023年のアメリア・アイランド開催をもって同地でのオークションを終了すると発表し、2026年はマイアミで自ら育てた「ModaMiami」コンクールと連携する新フォーマットを選んだ。アメリア・アイランドで約24年に及ぶ歴史を持つ最古参オークション会社の撤退は、業界全体に少なからぬ衝撃を与えた。
もとい。
グッディング＆カンパニー（現在はグッディング・クリスティーズ）には少し説明が要る。グッディング＆カンパニー創業者のデイヴィッド・グッディング氏はもともとクリスティーズでキャリアをスタートし、同社の自動車部門グローバルヘッドにまで上り詰めた人物だ。その後独立し2003年に立ち上げたグッディング＆カンパニーを、クリスティーズが2024年末に買収・改称したのが現社名である。
そんなグッディング・クリスティーズは3月5〜6日、オムニ・アメリア・アイランド・リゾートで開かれた16回目となるオークションでは、総落落札価格7,100万ドル超、成約率94%という圧巻の結果を残した。出品124ロットのうち13台が100万ドルを超え、2010年の初開催以来、同会場で歴代2位の総額となった。
1996年、ジャクソンビルのビジネスマンでカー・コレクター、そして『ロード＆トラック』誌のカメラマンでもあったビル・ワーナー氏が、アメリア・アイランドの地にコンクール・デレガンスを立ち上げた。当時の出展車両はわずか163台、来場者約2,200人。”カリフォルニアにペブル・ビーチがあるように、フロリダにも格調あるクラシックカー・イベントを”という思いひとつから始まった小さな催しが、やがて世界規模の市場を動かすイベントへと育っていった。2021年には、クラシックカー保険最大手でモータースポーツ文化の担い手でもあるハガティ社が運営権を取得。イベントはさらなる進化を遂げ、現在は「The Amelia（ジ・アメリア）」として知られる。
コレクターズカー・オークションにとって、会場選びは戦略の核心だ。良い車を持つコレクターと、良い車を買いたい富裕層バイヤーを、同じ場所・同じタイミングに集める必要がある。そのためにオークション会社は、熱心なカー・エンスージアストが自然に集まる場所、すなわち権威あるコンクール・デレガンスの会期に合わせて開催する戦略を採る。最初に乗り込んだのはRMオークションズ（後のRMサザビーズ）で、コンクール黎明期から会場のリッツ・カールトン内でオークションを開始。そして、グッディング＆カンパニーやボナムスが続き、アメリア・アイランドはオークション激戦区へと変貌していった。
「3月上旬、冬が明け切らない東海岸において、陽光降り注ぐフロリダで開催される」というロケーションも見逃せない。
現在、アメリア・アイランド周辺には複数のオークションハウスがそれぞれ独自の会場を確保して競い合っている。ブロードアローはハガティ傘下として、コンクール公式オークションの座をリッツ・カールトンに構える。グッディング・クリスティーズは車で10分ほどのオムニ・アメリア・アイランド・リゾートに陣取り、ボナムスはフェルナンディーナ・ビーチのゴルフ場を会場とする。
そして今年最大のニュースが、RMサザビーズの「離脱」だ。RMサザビーズは2023年のアメリア・アイランド開催をもって同地でのオークションを終了すると発表し、2026年はマイアミで自ら育てた「ModaMiami」コンクールと連携する新フォーマットを選んだ。アメリア・アイランドで約24年に及ぶ歴史を持つ最古参オークション会社の撤退は、業界全体に少なからぬ衝撃を与えた。
もとい。
グッディング＆カンパニー（現在はグッディング・クリスティーズ）には少し説明が要る。グッディング＆カンパニー創業者のデイヴィッド・グッディング氏はもともとクリスティーズでキャリアをスタートし、同社の自動車部門グローバルヘッドにまで上り詰めた人物だ。その後独立し2003年に立ち上げたグッディング＆カンパニーを、クリスティーズが2024年末に買収・改称したのが現社名である。
そんなグッディング・クリスティーズは3月5〜6日、オムニ・アメリア・アイランド・リゾートで開かれた16回目となるオークションでは、総落落札価格7,100万ドル超、成約率94%という圧巻の結果を残した。出品124ロットのうち13台が100万ドルを超え、2010年の初開催以来、同会場で歴代2位の総額となった。