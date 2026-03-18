【2026年春のセンバツ 監督突撃インタビュー】

【専松・持丸監督コラム】“イバラの道”どころじゃない専大松戸のセンバツの抽選結果に大喜びしたワケ

比嘉公也監督（沖縄尚学／44歳）

明日19日の開会式直後に帝京（東京）と対戦するのが昨夏の優勝校、沖縄尚学だ。プロも注目する左腕の末吉良丞（3年）と右腕の新垣有絃（3年）、左右両エースの活躍で夏の激戦を初制覇。夏春連覇なら1982〜83年の池田（徳島）以来の快挙となる。手応えはあるか、指揮を執る比嘉公也監督（44）を直撃した。

◇ ◇ ◇

──左右のエースを擁し、連覇が期待されているが、プレッシャーは？

「重圧はありませんが、連覇の意識も全然ありません。夏春の連覇なんて、（恐れ多くて）恥ずかしいですよ」

──MAX150キロ左腕の末吉は昨夏の大会で6試合に投げ、防御率1.06。34回で39三振をマークし、メジャースカウトも注目している。実際にメジャーのスカウトはグラウンドに来るのですか？

「来ましたけど、日本担当の方が挨拶に来られた程度ですよ。投げているところは見ていないですし、練習も見ていないと思います。ただの挨拶でしたよ」

──末吉は冬場に上体のトレーニングを重点的に行ったそうですが。

「上体の？ チーム全体でウエートトレーニングはやっていますけど、それは特別なことではないし……。（末吉は）ベンチプレスをやりすぎたんじゃないですか？（笑） 何キロまで挙げられるのかはわかりませんが、本人も『やりすぎたので、もうしません』と話していましたから」

──昨年の秋季大会では制球難に苦しんだそうですね。

「あれは単純に疲労ですから、今は大丈夫。ただ、末吉のピッチングはボールが荒れることが利点でもある。投球がまとまりすぎないところが長所という左腕。調子のバロメーターは制球でなく、ボールの強さ。僕が彼に求めているのも、それだけです。元々力のある投手なので、出力アップと投球の再現性が一致したら面白くなりますよ」

“あの質問”に即答

──ちなみに高卒で直接メジャー挑戦する可能性は……。

「（即座に）ないです」

──右腕の新垣はどうですか？ 昨夏は4試合で防御率0.82と優勝に貢献しました。

「末吉と力の差はありますね。2人を比べると、新垣の方がボールの力でいささか劣る。（試合では新垣ではなく）他の投手が投げる可能性が高いかもしれません」

──昨夏は全6試合で19得点。それが昨年10月の九州大会では2試合で2得点だった。

「ウチは打てないチームなので何とか守備で粘ってチャンスをものにする試合運びしかできない。これは嘆いても仕方ない。打線はこんなもんだと思いますよ」

──現状を予測していた、と？

「打ってほしいけど、打たないので（苦笑）」

（聞き手=阿川大／日刊ゲンダイ）