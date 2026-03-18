2024年10月26日、北海道江別市の公園で大学生の長谷知哉さん（20＝当時、以下同）が、全裸で死亡しているのが発見された事件。これまでに交際相手や友人など男女6名が逮捕されているが、このうち川村葉音被告ら3人の初公判の日程が決定し、今年5月25日に行われることとなった。

【写真を見る】SNSに多数投稿されていたプリクラ、アルバイト先での写真、高校生の頃の容疑者など

長谷さんの交際相手であり強盗致死などの罪に問われている八木原亜麻被告と、川村被告は友人関係にあった。なぜ彼女らは事件を起こしてしまったのか。2024年10月30日に公開した事件の経緯を追った記事を再掲して振り返る──。

※年齢・肩書、逮捕容疑などは公開当時のまま再掲しています。

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将来のある大学生が無惨な姿で見つかった。10月26日早朝、北海道江別市の公園で千歳市に住む大学生、長谷知哉さん（20）が全裸で倒れた状態で見つかった。

「長谷さんは意識不明の状態で発見され、搬送先の病院で死亡が確認されました。顔面などをひどく殴打されており、道警は事件とみて捜査を開始しました。すると、同日中に交際相手とみられる八木原亜麻容疑者（20）が自ら通報してきました。

さらに28日には、共犯者とみられる八木原容疑者の友人の川村葉音容疑者（20）と未成年の男2人が出頭。警察はこれまでにこの4人を、傷害致死容疑などで逮捕しています。さらに他の人間も暴行に加わった可能性が高いといい、他の共犯者もいるとみて捜査を続けています」（大手紙社会部記者）

事件を首謀したとみられるのは、亡くなった長谷さんの交際相手だったと供述している八木原容疑者だという。

「痴情のもつれによる事件の可能性が高いですが、なぜ死亡させるほどのことをしたのか……まだ詳細はわかりません。逮捕された4人の容疑者らは知人関係だったとみられ、八木原容疑者が揉めた長谷さんを、寄ってたかって暴行した可能性が高まっています。裸にされていた経緯は分かりませんが、すでに北海道はかなり寒い。江別市の最低気温はすでに10℃を下回り相当冷え込んでいます」（同）

八木原容疑者と川村容疑者は、いずれも釧路市出身で江別市内の別々の大学に通い、仲が良かったとみられるという。川村容疑者のSNSには二人で音楽にあわせて踊る姿が投稿されていた。

「2人は地元が一緒で八木原容疑者が通う大学近くのコンビニで一緒にアルバイトをするほど仲が良かった。事件直前まで2人のアルバイト姿が目撃されています」（同）

仲良しだった容疑者2人の「中高時代」

八木原容疑者を知る中学校時代の同級生が話す。

「亜麻はおとなしいイメージ。あんまり人と関わってるイメージがないんですよね。おとなしい子といるか、ひとりで行動しているイメージです。合唱をしていました。でも、特に表彰されてたとか目立ってたみたいなことはなく、ほんとおとなしいイメージです」

こう振り返る同級生の女性。さらにこう話す。

「ちょっとフシギちゃんみたいな。何を考えてるかわからず、ほわほわした感じでしたね」

一方の川村容疑者の高校時代の同級生はこう話す。

「変わった子っていうイメージです。悪く言っちゃうと、高校デビューみたいな感じでした。髪が派手とかそういうのじゃなく、見た目はおとなしいんですけど、中身、発言とかが尖ってるというか……。

学年で目立ってる子にいじられたりしたときに、それを真にうけちゃうみたいなことがありました。それで、本気で言い返して、場が冷めるというか。ちょっと空気が読めない部分がありました」

2人の同級生が口を揃えるのは「（2容疑者が）人が死ぬ事件に関わるような人間とは思えない」ということだった。2人の弱冠二十歳の女はなぜ、同世代の男を死亡させるほどの事件に関わったのか。その動機の解明が待たれる。

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