【侍ジャパンWBC惨敗の内幕】#3

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史上最悪となる準々決勝で敗退した侍ジャパン。かつて米ジャイアンツ、メッツでプレーした新庄剛志（現日本ハム監督）の専属通訳だった小島克典氏が現地でアメリカ、イタリアなどのライバル国を取材。「他国から見た侍ジャパンの敗因」が浮かび上がった。

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日本時間17日に行われた準決勝のイタリア対ベネズエラ戦。イタリアは接戦を落として敗退したものの、1次ラウンドは米国、メキシコなどを蹴散らし4連勝で首位通過。同国史上初のベスト4入りと躍進した。

その秘密の一端を明かしたのが、イタリアのデイブ・リゲッティ・ブルペン担当投手コーチ。小島氏がジャイアンツ在籍時の投手コーチで、現役時代はヤンキースでノーヒットノーランを達成、抑えとして通算252セーブをマークしたかつての名投手は、2023年大会で米国代表の投手コーチも務めた。

「デイブコーチは開口一番、『日本チームの映像は何度もチェックしたよ』と言っていた。準決勝は日本と戦うことを想定していたのかもしれません。ベネズエラ戦に関しては、『We have an attcking plan to neutraize them』（相手打線を無力化する攻撃的な投球パターンがある）とキッパリと言い切った。一発勝負の緊迫した試合では、投手が＜コース＞と＜高低＞の両方を追い求めると、投げミスをする確率が高くなる、と言うのです。二兎追うものは一兎も得ずで、例えばコースは多少甘くなっても低めを徹底して攻める。ベネズエラ戦での捕手の構えはアバウトに見えた一方、投手の意思、意図を感じるボールが多かったと思います。高めのつり球、内外角への投げ分け……。結果的に敗れはしたものの、投手陣はコーチが示した方針を徹底していました」

一方の侍ジャパンは、同じベネズエラ戦で隅田、伊藤が被弾するなど、失投が明暗を分けた。

「隅田が右打者のガルシアに2ランを浴びた場面、捕手の若月は内角低めの厳しいゾーンに直球を要求したものの、真ん中高めに浮く失投となった。デイブコーチはこの場面が頭にあったのでしょう」

日本を下したベネズエラのロペス監督は「日本戦に向けて1時間半ミーティングを行った」とした上で、井端監督の采配に関して、「日本のリリーフ投手が登板し始め、監督がブルペンをどう使うのかを見ていた」と、こう続けた。

ライバル国がクビを傾げた「第2先発」

「今日の継投に関しては、私たちにとって少し驚きだった。左打者に左腕、右打者に右腕というようなデータ分析に基づく起用をしていないと感じた。私たちはそれに気づいて打線を組み立てた。だから勝てた」

侍ジャパンは、戦術面においてもライバル国に後れを取っていたことになる。

さらに小島氏は、準決勝に進出した4カ国と日本のチームづくりの大きな違いとして、「第2先発」を挙げる。

「準決勝2試合を取材する各国の記者に、『第2先発（セカンダリー・スターター）は存在するか？』と尋ねると、みんな『何だ？ それは。初めて聞く名称だ』と目を白黒させていた。『さすが、日本だ。緻密だ』と褒めてくれる記者もいましたが……。各国は、球数、連投の制限があるのは百も承知で先発専門とリリーフ専門の投手を明確に区別して招集している。短いイニングを投げた経験がある投手でも、普段は先発を務める投手がショートイニングを投げるのは難しい。日本はリリーフ投手に故障者が続出したのが痛かったとはいえ、やはり代替選手はリリーフ専門を招集すべきでした」

招集する際にも工夫が必要だ。

「たとえば米国代表のデローサ監督は、ジャッジ（ヤンキース）に声をかける際、主将を任せると明言。抑えのミラーにしても役割を明確にしたことで人生最高の喜びだと意気に感じ、出場を決意したといいます。日本は第2先発、第3先発とポジションを細分化したものの、最後まで個々の投手の役割を明確にできなかった。先発投手ばかりを招集した弊害が出たといえます」

侍ジャパンは23年大会で大谷翔平（ドジャース）を中心に世界一を達成したが、今回はその大谷が再び参戦したにもかかわらず、負けるべくして負けた。 （つづく）

▽小島克典（こじま・かつのり） 1973年、神奈川県厚木市生まれ。日大三高、日大芸術学部卒。高校時代は野球部。96年アトランタ五輪野球日本代表チームの通訳を務め、97年から01年まで横浜ベイスターズで通訳兼広報。02年、新庄剛志の専属通訳として米ジャイアンツへ。ビデオコーチを兼務、03年はメッツに在籍。立命館大で客員教授としてスポーツビジネスを講義したこともある。WBCでは記者会見の同時通訳業務を担当した。

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敗戦の要因として、井端弘和監督の采配を指摘する声が上がっている。現場からは「偏重起用に投手陣は苦心していた」との証言もあり、野手においても一部選手の“塩漬け”が際立った。侍ジャパン本来のチーム力や結束力を損なっていたのは、ほかならぬ井端監督だったという。いったい、何が起きていたのか。

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