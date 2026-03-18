毎週金曜日に更新中の、WACK所属、11人組GANG PARADEのメンバー・ヤママチミキさんによる連載『夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY』。連載100回目を記念したトークイベントが、3月11日に渋谷LOFT9にて開催されました。

チケットはソールドアウトし、たくさんの遊び人（GANG PARADEファンの総称）が駆けつけた、この日の様子をレポートします！

会場となった渋谷LOFT9。

ミキさん考案のオリジナルドリンク「魔法がかかった夢ドリンク(ハイボール)」、「夢が散りばめられた魔法ドリンク(クリームソーダ)」の販売も。それぞれアルコールあり・なしが提供され、魔法がかかった様なキラキラのキュートなドリンクは大好評でした。

舞台袖から会場の様子を伺うミキさん。カチューシャと光るおもちゃは、GANG PARADEメンバーで“インパ”した際に使っていたもので、これは遊び人の皆さんも胸熱だったことでしょう。

大歓声の中、迎い入れられたミキさん。推しであるグーフィーさんのぬいもテーブルに座らせます。

まずはお水で乾杯！

後に、「魔法がかかった夢ドリンク(ハイボール)」が提供され、美味しそうに飲む姿にも「かわいい〜！」の声が。

ミキさんのトークを聞く上での必須用語の解説が行われた後、

まずは、「『東京ディズニーシー25周年 スパークリング・ジュビリー』で注目していること」から。「ブルーを基調にしたグッズがとても可愛くて、ぬいバは絶対に欲しい！」というミキさん。東京ディズニーシーの周年アートのショッピングバッグをモチーフにした小物入れがGET出来るカプセルトイにも大注目しているとのことで、特に欲しいのは「たくさん通っていたので、思い入れのある15周年デザイン」とのこと。

「復活してほしいショーパレやアトラク」については「ミステリアス・マスカレード」「ファッショナブル・イースター」と東京ディズニーシーのエンターテイメントを挙げ、アトラクションには「グランドサーキット・レースウェイのキャストさんのテンションが大好きでした」と話し、大きくうなずくファンの方の姿も。

「舞浜に新エリアを作るとしたら何がいいか？」というお題には、「くーーっ！！」と頭を抱えるミキさん。アメリカのパークにある「スター・ウォーズ：ギャラクシーズ・エッジ」もとても羨ましいエリアということですが、「ヴィランの子供達が活躍する『ディセンダント』のエリアがあったら、すごく可愛いし、グッズなども盛り上がりそう！」と目を輝かせます。止まらないミキさんのオタクトークを見守る皆さんの目もとても輝いていました。

東京ディズニーランド「アイスクリームコーン」の看板をイメージしたデザインのカチューシャにお色直ししたミキさん。こちらは先日発売されたばかりの新作。色使いもとっても可愛いですよね。

「おすすめディズニー作品」については、

◆ディズニー＆ピクサー：『トイ・ストーリー』シリーズはもちろん、『バグズ・ライフ』、『夢追いウサギ』（短編）、『Bao』（短編）

◆マーベル：『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』

◆ライブアクション（実写）：『魔法にかけられて』

などなどをご紹介。いずれもディズニープラスで観ることが出来るのでぜひチェックを！

質問コーナーは、「おすすめのお土産」から「特別な日のごはん、S.S.コロンビア・ダイニングルームとマゼランズなら？」といったバラエティ豊かな質問から「好きなおにぎりの具は？」という愉快なものまで（ちなみに「明太子」とのこと）。

クイズ大会では、『夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY』を読み込んでいたら分かる問題が出題！どれも難しいものでしたが、しっかりと正解する方がいてミキさんも驚き！正解者の方には、生写真にその場でサインを入れてプレゼントされ、大いに盛り上がりました。

最後には撮影タイムが設けられ、トークイベントは無事終了！その後の特典会の様子は「#ミキTODAY」で検索すると、とっても楽しいお写真やレポートが見られます。終始愛にあふれたイベントとなったこの時間、第二回の開催が出来る様、ぜひ今後とも『夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY』をよろしくお願いいたします！

撮影：オサダコウジ