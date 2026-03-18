訓練場で障害飛越のトレーニングをする高校２年生の鄒国成さん。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

【新華社南昌3月18日】中国江西省撫州市宜黄県郊外の譚綸馬術小鎮では、山村の少年たちが馬術を学びながら、馬の手入れや引き馬、厩舎（きゅうしゃ）の清掃といった日々の作業を積み重ねている。冬の朝7時、高校1年の呉天昊（ご・てんこう）さんは、すでに厩舎で作業に当たっていた。

同小鎮は、馬術教育や競技大会、文化・観光を一体化した複合施設。2015年、地元政府の支援を受けて馬術管理の専門コース（職業中等専門学校の卒業証書が授与される）を開設した。宜黄県職業教育センターと地元企業が共同で運営し、無料で専門人材を育成している。現在、周辺の山村から集まった約50人の学生が、実技と一般科目を並行して学んでいる。

訓練場でトレーニングをする馬術クラスの生徒。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

厩舎に隣接する装蹄所では、装蹄を学んで1年の高校2年生、鄒国成（すう・こくせい）さんが馬に声をかけながら蹄鉄を打ち付けていた。鄒さんは「卒業後は馬術コーチか装蹄師になりたい。大変な仕事だが収入は悪くない」と話した。

これまでに120人以上が同小鎮で専門教育を受け、北京や上海、浙江などの馬術クラブに就職した。クラス担任の呉慶徳（ご・けいとく）さんは「馬術は山村の子どもたちに新たな可能性を広げている」と語った。（記者/万象）

訓練場でトレーニングをする馬術クラスの生徒。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

宜黄県職業教育センターで、理論を講義する馬術クラス担任の呉慶徳先生（奥）。（２０２５年１２月２４日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

高校２年生の鄒国成さんに障害飛越の指導をする農欣彩（のう・きんさい）コーチ（左）。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

訓練後に馬の「赤兎」と気持ちを通わせる呉天昊さん。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

訓練後に馬の「黒豹」を洗う高校３年生の王燕蒞（おう・えんき）さん。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

訓練後に馬の「墨菲特（マルファイト）」を洗う高校２年生の鄒国成さん。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

訓練場で障害飛越のトレーニングをする高校３年生の王燕蒞（おう・えんき）さん。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

譚綸馬術小鎮でトレーニングをする馬術クラスの生徒。（２０２５年１２月２３日、ドローンから、撫州＝新華社記者／万象）

装蹄作業をする高校２年生の鄒国成さん。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）

厩舎の清掃をする馬術クラスの生徒。（２０２５年１２月２３日撮影、撫州＝新華社記者／万象）