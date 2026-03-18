吉沢亮、映画『国宝』チームが集結 日本アカデミー賞でのオフショット公開「貴方が国宝です」
俳優の吉沢亮（32）が、18日までにスタッフが運営する公式インスタグラムに登場。日本アカデミー賞で撮影されたオフショットなどが公開された。
【写真】日本アカデミー賞で撮影した映画『国宝』チーム集合ショット ※3枚目
投稿では、第49回日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞を受賞したことを報告し、「映画『国宝』は作品賞を含む10部門で最優秀賞をいただきました。本当にありがとうございます!!」と感謝をつづり、「スタッフ・キャストの皆様と勢揃いで登壇でき、素敵な夜になりました」と振り返っている。
タキシード姿でトロフィーを手にしたソロショットのほか、受賞者が集結したステージでの記念写真や、『国宝』チームの集合ショットなどを披露。晴れやかな表情や和やかな雰囲気が伝わる内容となっていた。
コメント欄には「最優秀主演男優賞おめでとうございます」「本当に本当におめでとうございます」「素敵な作品をありがとうございます」「貴方が国宝です」「日本一の俳優さんです」などの声が寄せられている。
【写真】日本アカデミー賞で撮影した映画『国宝』チーム集合ショット ※3枚目
投稿では、第49回日本アカデミー賞で最優秀主演男優賞を受賞したことを報告し、「映画『国宝』は作品賞を含む10部門で最優秀賞をいただきました。本当にありがとうございます!!」と感謝をつづり、「スタッフ・キャストの皆様と勢揃いで登壇でき、素敵な夜になりました」と振り返っている。
コメント欄には「最優秀主演男優賞おめでとうございます」「本当に本当におめでとうございます」「素敵な作品をありがとうございます」「貴方が国宝です」「日本一の俳優さんです」などの声が寄せられている。